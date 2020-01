Südharzer Volleyballerinnen bleiben zum Jahresstart punktlos

Keine Punkte konnten zum Jahresstart die beiden Volleyballteams des VT Südharz verbuchen, die in der Landesliga und in der Bezirksliga im Einsatz waren. Die zweiten VTS-Damen mussten sich in der Landesliga beim Wolfenbüttler VC II klar mit 0:3 geschlagen geben und warten weiter auf den ersten...