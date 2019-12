Handball-Defensivkünstler treffen sich in der Mahntehalle

Für die Verbandsliga-Handballer der HSG oha lief es in deser Saison bislang vor heimischer Kulisse prächtig. Fünf Siege aus fünf Spielen lautet die eindrucksvolle Bilanz. Mit dem Tabellenzweiten MTV Braunschweig II ist am Samstag ab 17 Uhr in der Herzberger Mahntehalle allerdings ein harter Brocken...