HSG oha reist geschwächt zum Tabellenzweiten SV Alfeld

Eine schwere Auswärtsprüfung steht den Verbandsliga-Handballern der HSG oha bevor. Die Mannschaft von Coach Jens Wilfer ist am Samstag zu Gast beim noch ungeschlagenen Aufsteiger SV Alfeld. Spielbeginn in der BBS-Sporthalle in der Hildesheimer Straße ist um 19 Uhr. „Die ersten Auswärtsspiele haben...