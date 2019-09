Sehusafest entpuppt sich wieder als Besuchermagnet

Besuchermagnet mit ganz besonderem Flair: Auch in diesem Jahr zog das Paket Sehusafest und lockte Tausende Besucher an zwei Tagen nach Seesen. In jene Stadt, deren Bürger das Fest förmlich leben, für die es wie eine fünfte Jahreszeit ist. Entsprechend in historische Gewänder gehüllt lustwandelt der...