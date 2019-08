Die Anmeldefrist beim Great Barrier Run endet bald

Knapp vier Wochen vor dem Start kann bei Göttingens Hindernislauf, dem Great Barrier Run, mit mehr als 3.000 Anmeldungen erneut ein Teilnehmerrekord vermeldet werden. Das Spektakel findet in diesem Jahr am 14. September statt. Auch im fünften Jahr erreicht der Great Barrier Run damit eine neue Bestmarke. Das Sportjahr in Göttingen, aber auch in ganz Südniedersachsen, darf sich Mitte September auf einen weiteren Höhepunkt freuen.

Für den Hauptlauf endet die offizielle Anmeldung am Sonntag, 25. August, um 23.59 Uhr. „Sollte das Teilnehmendenfeld dann voll sein, werden wir eine Warteliste einrichten“, erklärt Mischa Lumme, Projektleiter des Hindernislaufs vom Veranstalter Hochschulsport Göttingen.

400 Kinder sind dabei

„Eines der schönsten Jubiläumsgeschenke haben uns die Teilnehmenden des Great Barrier Run Kids gemacht: Das Teilnehmendenfeld ist in diesem Jahr mit 400 Startenden und zusätzlich 400 begleitenden Elternteilen fast ausgebucht. Der absolute Wahnsinn“, freut sich Lumme über die riesige Resonanz der jüngsten Hindernisläufer. Weitere Anmeldungen für den zirka 2 km langen Kids-Cours werden vom Veranstalter auf eine Warteliste gesetzt.

Damit der Tag für die Aktiven und tausende Zuschauenden ein ganz besonderes Erlebnis wird, laufen derzeit im Hintergrund mit Hochdruck die letzten Vorbereitungen. Starterbeutel, Teilnehmer-T-Shirts, Medaillen, Hindernisfeinschliff sowie das finale Rahmenprogramm werden von den Organisatoren vorbereitet.

Faszination Hindernislauf

Was die Faszination Hindernislauf ausmacht, lässt sich recht einfach zusammenfassen. Einige Sporttreibende werden sicherlich schon einmal diese Erfahrung gemacht haben: Die Hausstrecke, auf der man läuft, wird irgendwann eintönig, so dass man anfängt, diese interessanter zu gestalten und neue Elemente einzubauen, zum Beispiel eine Steigung hoch sprinten, Passagen mit Treppenstufen einbauen, über Geländer springen oder ähnliches.

Ein Hindernislauf kombiniert also das klassische Element Laufen mit dem zusätzlichem Erlebnis Hindernis. In einem organisierten Hindernislauf sind es spektakuläre Hindernisse wie Überseecontainer, Holzklettertürme, Irrgärten oder gefüllte Wasserbecken. Die Sporttreibenden müssen zuerst sich überwinden, dann die Laufstrecke und zum Schluss jede Menge Hindernisse. Dabei helfen der Reiz nach Neuem und viele weitere Sportler, die gleichzeitig den Hindernislauf bestreiten, denn der Teamgedanke ist von entscheidender Bedeutung.

Wer gerne einen Blick hinter die Kulissen bei einem der spektakulärsten Sportevents in Südniedersachsen werfen möchte, kann sich ab sofort als Volunteer per E-Mail an info@great-barrier-run.de melden. Informationen zur Anmeldung unter www.great-barrier-run.de.