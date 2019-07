MT Melsungen bringt etliche Nationalspieler mit nach Seesen

Als 1929 in Seesen erstmals Handball gespielt wurde, musste man mit noch mit Flächen wie dem heutigen Schützenplatz oder Sportplätzen, auf dem auch Fußball gespielt wurde, Vorlieb nehmen. Damals wurde Feldhandball gespielt, Hallenhandball kannte noch niemand. Inzwischen wird seit 90 Jahren am Fuße des Harzes gespielt, für das Jubiläum hat der MTV Seesen etwas besonderes auf die Beine gestellt. Am Samstag ab 19 Uhr wird die Bundesliga-Mannschaft des MT Melsungen in der Seesener Sporthalle auf die Drittliga-Herren des Northeimer HC treffen. Das Rahmenprogramm startet bereits um 16 Uhr.

Die Nordhessen haben im Vorfeld zugesagt, mit ihrer kompletten Mannschaft anzureisen, unter anderem mit den deutschen Nationalspielern Finn Lemke, Tobias Reichmann, Julius Kühn und Yves Kunkel. Auch Kai Häfner, Neuzugang der Melsunger von den Recken aus Hannover ist im Nationaldress aktiv. Zudem stehen etliche Nationalspieler aus Kroatien, Schweden, Dänemark, Montenegro und der Schweiz im Kader der MT.

Eintrittskarten (Erwachsene 13 Euro, Kinder und Jugendliche 7 Euro, sind noch an der Abendkasse erhältlich.