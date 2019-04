Der Great Barrier Run steuert erneut auf Rekordkurs

Der Great Barrier Run in Göttingen ist perfekt für das Teambuilding geeignet.

Göttingen Schon jetzt, rund fünf Monate vor der Austragung am 14. September, haben sich etwa 1.800 Sportler für den Göttinger Hindernislauf angemeldet.

Göttingens Hindernislauf, der Great Barrier Run, vermeldet erneut Rekordzahlen bei den Anmeldungen. Rund fünf Monate vor dem Event am Samstag, 14. September, sind bereits knapp 1.800 Startplätze für den spektakulären Hindernislauf vergeben

Die bisherigen Anmeldezahlen zum diesjährigen Great Barrier Run lassen wieder einen neuen Rekord erwarten. Die Anzahl der Teilnehmenden wächst Jahr für Jahr organisch mit, so dass auch in diesem Jahr die Kapazitäten der Startplätze wieder begrenzt sind. Besonders stark gefragt sind erneut die Teamanmeldungen, was die Veranstalter durch attraktive Rabatte auch gezielt fördern.

Ein Gemeinschaftsevent

„Wir verstehen uns als Gemeinschaftsevent“, so ein mehr als zufriedener Mischa Lumme, Projektleiter des Hindernislaufs vom Veranstalter Hochschulsport Göttingen, über die derzeitigen Anmeldezahlen. Die teilnehmenden Teams setzen sich aus ganz unterschiedlichen Gruppen zusammen: Kommilitonen, Schulklassen und vor allem Firmenteams aus fast allen Unternehmen Göttingens sowie der Umgebung sind beim Hindernislauf dabei.

Dass Unternehmen den Great Barrier Run für sich entdeckt haben, spiegelt einen klaren Trend wider: Motivation, Teambuilding, Kommunikationsförderung und Gesundheitsprävention spielen eine immer größere Rolle in den Firmen der Regionen Südniedersachsen und Nordhessen.

Die derzeit größte Teamanmeldung kommt mit 100 Startplätzen aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement der UMG, die damit sogar ihre eigenen Startblöcke bekommen. „Uns fehlt jetzt nur noch der Kuchen zum fünfjährigen Geburtstag“, merkt Mischa Lumme mit einem Augenzwinkern an.

In der aktuellen Frühbucherphase gibt es noch bis zum 28. April attraktive Preisvorteile und einen zusätzlichen Rabatt für Teams ab fünf Personen. Aktuell liegt der Fokus der Vorbereitungen auf der Arbeit an neuen Hindernissen, die – passend zum fünften Geburtstag – derzeit noch ein wohlgehütetes Geheimnis sind.

Verschiedene Läufe

Je nach Alter und Leistungsstand werden unterschiedliche Kategorien angeboten. Neben dem Hauptlauf über 5 km oder 10 km gibt es auch Nachwuchsläufe. Der Schülerlauf ist 5 km lang, für eine Teilnahme muss man im Rahmen einer Schulveranstaltung mindestens 16 Jahre alt sein. Der Kids-Lauf ist 2 km lang, die Teilnahme ist ab einem Alter von sechs Jahren möglich.

Anmeldungen und Infos unter www.great-barrier-run.de.

Uns fehlt jetzt nur noch der Kuchen zum fünfjährigen Geburtstag. Mischa Lumme,