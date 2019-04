BG Göttingen reist zum Niedersachsen-Derby nach Braunschweig

Nicht viel Zeit zum Wundenlecken hat die BG Göttingen nach der Niederlage am vergangenen Samstag. Denn schon am Mittwoch tritt die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers ab 20.30 Uhr in der Volkswagen Halle zum Derby bei den Basketball Löwen Braunschweig an. Das Team um Ex-Veilchen-Center Scott Eatherton benötigt einen Sieg ebenso sehr wie die Südniedersachsen.

Während die Löwen mit einem Erfolg in Reichweite der Playoff-Plätze blieben, würden die Göttinger durch einen Sieg einen Schritt Richtung Ligaverbleib machen. „Braunschweig ist ein Team, das sehr physisch spielt. Darauf müssen wir vorbereitet sein“, sagt Roijakkers. „Zudem erarbeiten sie sich viele zweite Wurfchancen durch ihr gutes Offensiv-Rebounding.“

Im Hinspiel waren die Löwen, die seit einiger Zeit krankheitsbedingt auf ihren Headcoach Frank Menz verzichten müssen, der BG beim Rebound deutlich überlegen (39:29). Dennoch mussten sich die Veilchen Anfang Januar nur knapp 76:80 geschlagen geben. Überragender Löwen-Akteur war Eatherton mit 18 Punkten und sieben Rebounds. Die meisten Braunschweiger Punkte pro Spiel erzielt im Schnitt allerdings US-Guard DeAndre Lansdowne (19,0) vor Eatherton (17,5) und Kapitän Thomas Klepeisz (10,0). Beste Löwen-Rebounder sind Eatherton (9,4), Neu-Nationalspieler Christian Sengfelder (5,7) und US-Forward Shaquille Hines (4,1). Die meisten Assists geben die Aufbauspieler Klepeisz und Joe Rahon (je 4,7).

Heimstarke Braunschweiger

Seit dem Ausfall von Aufbauspieler Bazoumana Koné (Verletzung am Sprunggelenk) spielt Menz-Vertreter Steven Clauss fast ausschließlich mit einer kleinen Rotation aus sieben Akteuren. Dennoch wird es für die Veilchen schwer, gegen die heimstarken Braunschweiger zu bestehen. Bisher haben erst drei Teams den momentanen Tabellenneunten in der Volkswagen Halle bezwungen – die Top drei der Liga. Neben dem FC Bayern München konnten nur die EWE Baskets Oldenburg und Rasta Vechta einen Sieg feiern. Die Göttinger würden sich in diese Aufzählung gerne einreihen. Fraglich ist, ob die Veilchen auf ihren kompletten Kader bauen können. Bei der Heimniederlage gegen den Mitteldeutschen BC konnte der angeschlagene Derek Willis nur 90 Sekunden mitwirken.

Trotz des Hinspielerfolgs haben die Braunschweiger Respekt. „Göttingen hat sich personell nicht verändert. Aber sie sind eine gute Mannschaft“, sagt Clauss und fügt hinzu: „Mit Michael Stockton haben sie einen sehr guten Point Guard, der seine Mitspieler hervorragend in Szene setzt.“

Für die Hausherren zählt nur ein Erfolg, unterstreicht Clauss: „Wir erwarten gegen die Göttinger keine einfache Partie. Aber wir haben das Ziel, die Playoffs zu erreichen und wollen diese Herausforderung annehmen.“ Und Löwen-Topscorer DeAndre Lansdowne ergänzt: „Letzte Saison haben wir unsere Playoff-Chance nicht genutzt. Dieses Jahr wollen wir das nicht wieder geschehen lassen.“