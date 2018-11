Doppelter Heimspieltag für VTS-Damen steht an

Ein doppelter Volleyball-Heimspieltag steht am Samstag in der Herzberger Mahntehalle auf dem Programm. Ab 15 Uhr tragen die zweiten und dritten Damen des VT Südharz ihre Heimspiele in der Bezirksliga parallel aus – und hoffen auf entsprechend viele Zuschauer, die den Weg in die Halle finden. Die...