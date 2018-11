Harzer Falken gehen gegen Herner EV mit 3:9 unter

Die Harzer Falken haben sich mit einer bitteren 3:9 (0:4, 1:2, 2:3)-Niederlage gegen den Herner EV in die kurze Spielpause der Eishockey-Oberliga Nord verabschiedet. Am kommenden Wochenende stehen aufgrund des Deutschland-Cups keine Spiele an. Die Braunlager können die Pause gut gebrauchen. Gegen...