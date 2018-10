BG Göttingen bleibt auch bei den Skyliners in Erfolgsspur

Frankfurt Göttinger Bundesliga-Basketballer gewinnen in Frankfurt mit 72:64 (38:28) und feiern den dritten Sieg in Serie. Grundlage war die starke Defense.

Die BG Göttingen bleibt in der Basketball Bundesliga in der Erfolgsspur. Am Sonntagnachmittag gewann die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers bei den Frankfurt Skyliners mit 72:64 (38:28) und holte den dritten BBL-Sieg in Folge.

In der Fraport Arena zeigten die Veilchen vor 4.120 Zuschauern eine sehr gute Leistung in der Defensive und kontrollierten so die ersten drei Abschnitte. Im letzten Viertel hatten die Gäste aus Südniedersachsen Probleme im Angriff, während es bei den Skyliners dort nun besser lief. Am Ende trafen Michael Stockton und Stephan Haukohl zwei wichtige Dreier, um die Frankfurter auf Abstand zu halten, und ihrem Team den Sieg zu sichern. Bester Göttinger Werfer war Mihajlo Andric (16 Punkte), für Frankfurt traf Shawn Huff am häufigsten.

10:0-Lauf der BG

Die Veilchen brauchten ein bisschen, um in die Partie zu kommen. Nachdem Ex-Veilchen Akeem Vargas die hessischen Hausherren 4:11 in Führung gebracht hatte, ließ die BG einen 10:0-Lauf folgen, den Mathis Mönninghoff in seinem 200. Erstliga-Spiel zum 14:11 abschloss (9.). Auch im zweiten Viertel hatten die Göttinger Anlaufschwierigkeiten, konnten sich aber auf ihre Verteidigung verlassen. Dank guter Quote von Außen zog die BG dann auf 31:23 davon (17.), in die Halbzeit gingen die Veilchen mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung (38:28).

Nach dem Seitenwechsel dauerte es wieder ein bisschen, bis die BG zu Punkten kam, weiterhin arbeitete aber die Defense hervorragend und der Vorsprung blieb konstant (57:56/30.). Im Schlussabschnitt kämpften sich die Hessen heran und Jonas Wohlfahrt-Bottermann hatte sogar die Chance zum Ausgleich, vergab aber von der Freiwurflinie. Im Gegenzug ließ Mönninghoff die mitgereisten Veilchen-Fans durch seinen Dreier jubeln (63:58/39.), Stockton und Haukohl machten den Deckel drauf.

„Ich bin froh über diesen Sieg. Wir haben am Ende zwar wichtige Würfe getroffen, aber wir haben auch eine exzellente Verteidigung gespielt. Das hat uns das Spiel gewonnen“, sagte Roijakkers nach der Begegnung.