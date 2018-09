17-jähriger Radfahrer mit 1,97 Promille flüchtet nach Unfall

Am Mittwoch gegen 23.10 Uhr kam es auf der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mehr als 1.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort.

Der 17 Jahre alte Radfahrer aus Bovenden war auf der Göttinger Straße in Richtung Angerstein unterwegs. Er fuhr in Schlangenlinien. Es kam zum Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand parkenden Opel Corsa. An dem Pkw entstand dabei ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Bovender setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und die Polizei wurde informiert. Im Rahmen einer Fahndung entdeckte ein Streifenwagen der Göttinger Polizei wenig später den Radfahrer auf seinem Heimweg. Bei einem Test wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,97 Promille festgestellt.

Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.