Harzer Sportler flitzen über die Trails der Alpen

Zwei Läufer, drei Länder, eine Woche, der Traum – so lautet der Slogan des Transalpin Run, einer der härtesten Zweier-Team-Etappenläufe der Welt. Der Lauf über sieben Etappen führte die Zweier-Teams in diesem Jahr über die Ostroute von Garmisch-Patenkirchen bis nach Brixen in Italien. Insgesamt...