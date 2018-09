In Niedersachsen: Wolf überfahren

In unserem Bundesland leben 19 Wolfsrudel in freier Wildbahn.

In Niedersachsen ist offenbar erneut ein Wolf überfahren worden. Das schwer verletzte Tier wurde am Sonntagabend im Bereich der Bundesstraße 216 zwischen Dahlenburg und Oldendorf (Kreis Lüneburg) gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Wolf starb noch vor Eintreffen der von Verkehrsteilnehmern alarmierten Beamten. Die Polizei hält die Kollision mit einem Fahrzeug für die wahrscheinlichste Todesursache.

Mindestens 17 Wölfe starben in diesem Jahr in Niedersachsen, die meisten bei Verkehrsunfällen, einige aber auch durch illegalen Abschuss. In unserem Bundesland leben 19 Wolfsrudel in freier Wildbahn, Fachleute schätzen die Zahl der Wölfe auf 150 bis 200. epd