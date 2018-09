3.000 Sportler freuen sich auf den Great Barrier Run

Göttingen Der Hindernislauf findet am Samstag am Uni-Sportzentrum in Göttingen statt. Auf der 5 km-Runde warten 21 Hindernisse auf die Teilnehmer.

Der Great Barrier Run powered by Dürkop, Südniedersachsens inzwischen größter Hindernislauf, geht am Samstag in seine vierte Auflage. Der Hype um den Lauf ist ungebrochen: Was vor drei Jahren mit einer Nischenveranstaltung begann, ist nun mit über 3.000 Teilnehmenden eine von Göttingens größten Sportveranstaltungen.

Es ist eine erstaunliche Geschichte, die der Lauf hinter sich hat: Aus einer Idee, mehr Menschen in Göttingen zu sportlicher Aktivität zu motivieren, ist eine wahre Massenbewegung geworden. Dabei scheint es zunächst wenig attraktiv zu sein, durch den Matsch zu robben, über hohe Hindernisse zu klettern oder an anstrengenden Leitern zu hangeln. Doch genau das ist es, was den Reiz des Great Barrier Run ausmacht: Im Team gemeinsam Hindernisse überwinden und seine eigenen Grenzen kennenlernen und das Gefühl zu genießen, am Ende einen wirklich besonderen Parcours gemeistert zu haben.

Hindernisse bleiben ein Geheimnis

Insgesamt müssen auf 5 Kilometern 21 Hindernisse bezwungen werden, wobei sich das Organisationsteam auch dieses Jahr neue Dinge ausgedacht hat, um die Teilnehmenden zu fordern. Was die Läufer genau erwartet, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis „Wir wollen es ja auch ein bisschen spannend machen, nur soviel sei verraten: Wir haben alte Klassiker auf der Strecke verteilt, die schon richtig Teamwork erfordern, aber auch neue Elemente mit eingebaut und bestehende Hindernisse ausgebaut“, sagt Organisator Mischa Lumme. Mehr als 500 Runner werden den 5 km-Parcours sogar zwei Mal durchlaufen und so 10 Kilometern und 42 Hindernisse meistern.

Klar, dass es auch zahlreiche Zuschauer geben wird, die die Teilnehmenden lautstark anfeuern. „Der Great Barrier Run ist als familien- und zuschauerfreundliches Sportevent konzipiert, bei dem man den ganzen Tag genießen kann“, erklärt Mitorganisator Lukas Dannenberg. „Die Startgruppen werden verteilt von 9 bis 17 Uhr auf die Strecke gehen. So verhindern wir, dass es zu langen Wartezeiten kommt und es gibt für die Zuschauer immer etwas zu schauen“, führt Dannenberg aus.

Eine große Food Truck Meile, Mitmachaktionen für Erwachsene und Kinder, ein DJ und ein Biergarten sorgen bei freiem Eintritt für einen volksfestähnlichen Charakter. „Wir möchten Südniedersachsen einladen und unser tolles Sportzentrum der Universität mitten im Herzen der Stadt in Göttingen präsentieren – vielen ist gar nicht so bewusst, was hier alles möglich ist“ freut sich Lumme über zahlreiche Gäste.

Erstmalig wird es dieses Jahr einen Kinderlauf im Rahmen der Veranstaltung geben. Auf 2 Kilometern müssen die Kids insgesamt sieben Hindernisse überqueren. Mitmachen können Kinder in Begleitung von Erwachsenen ab 6 Jahre.

Die Anmeldung zum Kinderlauf ist kostenfrei möglich über www.great-barrier-run.de, die Teilnehmendenzahl ist jedoch begrenzt. Der Start zum Kinderlauf ist um 9 Uhr.