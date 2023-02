Weltmeister Friedrich gewinnt Viererbob-Weltcup

Francesco Friedrich steht kurz vor dem Gewinn des Gesamt-Weltcups im Viererbob.

Eine Woche nach seinem WM-Gewinn in St. Moritz siegte der Rekordweltmeister vom BSC Sachsen Oberbärenburg auf seiner Lieblingsbahn in Innsbruck/Igls mit 0,19 Sekunden Vorsprung vor dem Briten Brad Hall. An diesem Sonntag kann er im letzten Saisonrennen den Gewinn der Kristallkugel in der Königsklasse perfekt machen.

Der zweimalige Doppel-Olympiasieger legte schon im ersten von zwei Läufen mit 50,28 Sekunden einen Bahnrekord hin und schaffte im zweiten Durchgang Startbestzeit. Der für Stuttgart startende Berchtesgadener Johannes Lochner fing den Letten Emils Cipulis noch ab und wurde Dritter. Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach landete auf Rang sechs.

„Im ersten haben wir einen sehr guten Lauf hingelegt. Wir können sehr optimistisch in den morgigen Tag gehen“, sagte Friedrich. Lochner freute sich über die gelungene zweite Fuhre: „Generell war die ganze Fahrt im oberen Bahnteil echt gut. Wenn wir das morgen nochmal so treffen, dann geht es vielleicht noch mehr nach vorne.“