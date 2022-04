Hartz 4: Lebensmittel werden teuer – Tafeln warnen vor Mangel

Berlin Der Ukraine-Krieg heizt die Inflation an. Für die Tafeln in Deutschland wird es zunehmend eng – und damit für Millionen Menschen.

Wer sich in Deutschland Gedanken machen muss, ob genug zu Essen auf dem Tisch landet, wendet sich oft an die Tafeln. 960 davon gibt es im Bundesgebiet. Sie sammeln überschüssige Lebensmittel von Händlern und verteilen sie, an über 1,6 Millionen Menschen. Darunter Geringverdienende, Hartz-IV-Beziehende, Alleinerziehende, Rentner und Rentnerinnen – Menschen, die wirtschaftlich schwach sind und von steigenden Lebenshaltungskosten besonders getroffen werden.

Eine Unterstützung sind die Tafeln, keine Grundversorgung, für Menschen, die sich Lebensmittel nicht mehr leisten können. Und sie haben ein Problem: Der Ukraine-Krieg macht ihre Arbeit zunehmend schwieriger.

Hartz IV: Tafeln müssen mehr Menschen unterstützen

Einerseits unterstützen die Tafeln nun auch Geflüchtete aus der Ukraine mit Lebensmitteln und Notfallpaketen. Andererseits kommen immer mehr Menschen zu den Tafeln, weil die Preise für Energie und Nahrungsmittel so stark gestiegen sind in den vergangenen Monaten. Die gemeinnützige Organisation hilft also insgesamt mehr Menschen als vor Kriegsausbruch.

In Köln-Flittard etwa sind es aktuell zwischen 50 und 60 Familien, die regelmäßig vorbeikommen. Früher seien es zwischen 20 und 30 gewesen, berichteten die "Tagesthemen" am Montag. Vier davon kämen aus der Ukraine, sagte Leiterin Eva Wolf. Sie rechne jede Woche damit, dass mehr Geflüchtete dazukommen. Andere Familien könnten den Lebensunterhalt aktuell nicht mehr so bestreiten, wie bislang. Alles sei teurer geworden.

Weniger Spenden wegen Krieg und Hamsterkäufen

Hinzu kommt verschärfend: Zahlreichen Tafeln wird derzeit weniger gespendet. Der Trend habe sich seit Kriegsbeginn verstärkt, sagte die Gründerin der Tafeln in Deutschland, Sabine Werth, der "Zeit". Die Gründe dafür sind vielfältig. Firmen würden besser planen, so Werth. Übrige Lebensmittel würden direkt in die Ukraine und umliegende Regionen gespendet, dazu kämen unterbrochene Lieferketten und Hamsterkäufe.

In Deutschland kauften zuletzt Menschen wieder vermehrt bestimmte Waren auf Vorrat, etwa Mehl und Speiseöl. Nicht nur für die eigene Speisekammer, oftmals auch um gezielt in die Ukraine oder an Geflüchtete zu spenden. Zeitweise nahm die Nachfrage nach Mehl in Deutschland um fast 300 Prozent zu, meldete das Statistische Bundesamt.

Tafeln selbst bekommen steigende Preise zu spüren

Tafel-Geschäftsführer Jochen Brühl appellierte in einer Mitteilung des Vereins an Unternehmen und Menschen in Deutschland: "Bitte helfen Sie den Tafeln, wenn es Ihnen möglich ist. Starten Sie beispielsweise in Ihrer Firma eine Sammelaktion für haltbare Lebensmittel, die Sie zur Tafel in Ihrer Nähe bringen." Jede Packung Nudeln, jeder Euro helfe.

Denn: Die Tafeln müssen nicht nur mit weniger Spenden für mehr Bedürftige auskommen. Sie selbst spüren steigende Betriebskosten, etwa in der Logistik. "Die stark gestiegenen Sprit- und Energiepreise verursachen hohe Mehrkosten, die Tafeln nicht ohne zusätzliche Spenden bewältigen können", erklärte Brühl. Möglichkeiten zum Sparen haben die Tafeln kaum, weil etwa Kühlung oder Fahrten zur Abholung von Spenden zwingend notwendig sind.

Druck von den Verbrauchern nehmen

Eine teilweise Lösung für die Probleme könnte sein, die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte abzuschaffen. Das forderte der Verbraucherzentrale Bundesverband - und eine Anhebung des ernährungsbezogenen Regelsatzes. So würde einerseits der Preisdruck bei wichtigen Grundnahrungsmitteln verringert, andererseits hätten Menschen in Grundsicherung mehr Geld für Ernährung zur Verfügung. Lesen Sie dazu auch: Entlastungspaket der Ampel – So bekommen Sie die 300 Euro

"Für einkommensschwache Haushalte wird es immer schwieriger, sich ausgewogen und gesund zu ernähren", sagte eine Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Linke hingegen fordert den Eingriff des Staates. Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow sagte, nötig sei "eine staatliche Preisaufsicht, die dafür sorgt, dass lebenswichtige Dinge wie Energie oder Grundnahrungsmittel für alle bezahlbar bleiben". Teuerungsraten von 7,3 Prozent könnten sich viele Menschen nicht mehr leisten. Sie forderte die Bundesregierung auf, beim Entlastungspaket nachzubessern.

