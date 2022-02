Ukraine-Konflikt: US-Republikaner fordern klare Haltung von Deutschland

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat bei seinem Besuch in Paris betont, dass im Falle eines russischen Einmarsches in die Ukraine alle möglichen Sanktionen gegen Moskau verhängt würden. Somit stünde auch das umstrittene Pipeline-Projekt Norstream 2 vor dem Aus.

Außenministerin Baerbock hat sich vor Ort über die aktuelle militärische Lage im Donbass informiert

Scholz und Biden betonen Einigkeit im Ukraine-Konflikt

Deutschland entsendet 350 weitere Soldaten nach Litauen

Kanzler Scholz lehnt Waffenlieferungen in die Ukraine weiterhin strikt ab

Der ukrainische Staatschef hat ein Treffen mit Außenministerin Baerbock wohl aus politischen Gründen abgesagt

Die USA drohen Russland im Falle einer Ukraine-Invasion mit dem Aus für die Gaspipeline Nord Stream 2

Berlin/Kiew/Moskau. Die Lage in der Ukraine ist weiterhin stark angespannt. An der Ostgrenze des Landes geht der Truppenaufmarsch Russlands weiter, die USA verlegt Tausende Soldaten nach Osteuropa und Deutschland. Auch andere Nato-Staaten hatten eine stärkere Militärpräsenz in der Krisenregion angekündigt.

Währenddessen hält sich Deutschland weiterhin zurück. Trotz der Gefahr einer Eskalation des Konflikts lehnt Bundeskanzler Olaf Scholz Waffenlieferungen in die Ukraine weiterhin strikt ab. "Die Bundesregierung hat seit vielen Jahren einen klaren Kurs, dass wir nicht in Krisengebiete liefern und dass wir auch keine letalen Waffen in die Ukraine liefern", sagte der SPD-Politiker am Sonntag. Dem Kanzler wird von osteuropäischen Nato-Partnern – aber auch aus den USA –vorgeworfen, Russland in der Ukraine-Krise zu wenig unter Druck zu setzen.

Außenministerin Annalena Baerbock reiste am Dienstag an die Frontlinie des Konflikts. Am Tag zuvor bekräftigte die Grünen-Politikerin bei ihrem Besuch in Kiew, im Falle von Sanktionen gegen Russland "einen hohen wirtschaftlichen Preis zu bezahlen". Scholz war unterdessen in den USA, um mit Präsident Joe Biden unter anderem über die Ukraine-Krise zu beraten. Am Dienstagabend trifft er sich in Berlin mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Polens Präsident Andrzej Duda.

News zur Ukraine-Krise von Dienstag, 8. Februar: Erste US-Soldaten zur Verstärkung in Rumänien angekommen

12.50 Uhr: Inmitten der Krise zwischen Russland und der Ukraine sind am Dienstag die ersten US-Soldaten zur Verstärkung der Nato-Ostflanke in Rumänien angekommen. Die 100 Militärs sollten die Stationierung von insgesamt 1000 Soldaten technisch vorbereiten, sagte Rumäniens Verteidigungsminister Vasile Dincu nach Angaben der rumänischen Nachrichtenagentur Mediafax.

Die übrigen Truppen sollten in Kürze folgen und auf mehrere Standorte verteilt werden, sagte der Minister. Dabei handelt es sich Medienberichten zufolge um die US-Abwehrraketenbasis Deveselu in Südrumänien, den US-Fliegerhorst Mihail Kogalniceanu am Schwarzen Meer sowie um rumänischen Militärflughafen im nordrumänischen Campia Turzii. In Deveselu sind Raketen zur Abwehr ballistischer Raketen stationiert.

Baerbock nach Frontbesuch in Ukraine: Sehr bedrückende Gefühle

12.24 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat sich erschüttert über die Situation an der Front in der Ostukraine geäußert. Sie komme von ihrem gut 40-minütigen Aufenthalt zwischen Soldaten der ukrainischen Armee und den von Russland unterstützten Separatisten im Donbass mit "sehr bedrückenden Gefühlen" zurück, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag. Die Menschen dort hätten von einem Tag auf den anderen alles verloren.

Geschützt mit Helm und schusssicherer Weste hatte sich Baerbock von einem Kommandeur der Regierungstruppen die Lage im Donbass erklären lassen und den Ort Schyrokyne besucht. Danach sagte sie: "Einstmal ein Ferienort gewesen, jetzt ein Zeugnis dessen, dass wir mitten in Europa Krieg haben." Die Lage sei "hoch dramatisch".

Macron: Putin hat Verzicht auf "Eskalation" in der Ukraine zugesichert

12.08 Uhr: Russlands Staatschef Wladimir Putin hat nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zugesichert, auf eine weitere Eskalation im Ukraine-Konflikt zu verzichten. Er habe von Putin die Zusicherung erreicht, dass es "weder zu einer Verschlechterung noch zu einer Eskalation kommt", sagte Macron am Dienstag kurz vor seiner Ankunft in Kiew, wo er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen wollte.

Macron hatte am Montag in Moskau mit Putin über die Ukraine-Krise beraten. "Es ging mir darum, das Spiel zu blockieren, um eine Eskalation zu verhindern und neue Perspektiven zu eröffnen", sagte der französische Präsident. "Dieses Ziel ist für mich erreicht."

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (r.) bei einem Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Foto: SPUTNIK / AFP

Außenministerin Baerbock an der Frontlinie im Donbass

11.15 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat sich an der Frontlinie zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten über die Lage im Konfliktgebiet Donbass informiert. Geschützt mit Helm und schusssicherer Weste ließ sie sich am Dienstag von einem Kommandeur der ukrainischen Regierungstruppen die aktuelle militärische Lage erklären.

Ein im belarussischen Minsk vereinbarter Friedensplan liegt auf Eis. Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig vor, gegen das Abkommen zu verstoßen. Seit 2014 sind im Donbass nach UN-Schätzungen mehr als 14.000 Menschen bei Kämpfen getötet worden.

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, M), Außenministerin, informiert sich im verlassenen Ort Schyrokyne an der Frontlinie zwischen der ukrainischen Armee und den von Russland unterstützten Separatisten über die Lage im Konfliktgebiet Donbass. Außenministerin Baerbock ist zu einem zweitägigen Besuch in der Hauptstadt und im Osten der Ukraine. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Merz: Risse im Verhältnis zu USA bleiben auch nach Scholz-Besuch

9.04 Uhr: Aus Sicht des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz bleiben auch nach dem Antrittsbesuch von Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Washington Risse im deutsch-amerikanischen Verhältnis sichtbar. In der ausführlichen Begründung von US-Präsident Joe Biden, dass Deutschland ein zuverlässiger Partner sei, sehe man, dass es daran Zweifel gebe, sagt Merz am Dienstagmorgen im Deutschlandfunk. Und die Tatsache, dass Biden im Falle eines russischen Einmarsches in die Ukraine so harsch das Ende der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ankündige, Scholz dazu aber nichts sage, zeige, dass es Risse im deutsch-amerikanischen Verhältnis gebe.

Merz blieb bei seiner schon vor dem Besuch geäußerte Haltung, dass der Besuch von Scholz zu spät gekommen sei. Der Kanzler sei damit mitverantwortlich dafür, dass in Washington Zweifel an Zuverlässigkeit Deutschland entstanden seien. Auch die Aktivitäten von Scholz' Vorvorgänger Gerhard Schröder würden in den USA mit größter Skepsis betrachtet. "Dies alles trägt nicht dazu bei, dass man hier von einem erfolgreichen Antrittsbesuch sprechen kann", urteilte Merz.

Ukrainischer Präsident sagte Treffen mit Baerbock wohl aus politischen Gründen ab

7.46 Uhr: Eigentlich hätte Außenministerin Annalena Baerbock am Montag den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj treffen soll. Doch die Grünen-Politikern sprach bei ihrer Reise in die Ukraine stattdessen mit Ministerpräsident Denys Schmyhal, wie aus ihrer Delegation in Kiew mitgeteilt wurde. Offiziell begründet wurde dies zunächst mit anderen Terminen.

Der US-amerikanische Nachrichtensender CNN berichtete jedoch am Montagabend unter Berufung auf ukrainische Regierungsquellen, dass Selenskyj das Treffen unter anderem wegen Deutschlands Standpunkt zur umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 abgesagt habe. Auch die ausbleibenden Zusagen für Waffenlieferungen seien ein Grund, hieß es.

A source close to the Ukrainian government tells me that President Zelensky canceled his meeting today with German Foreign Minister Annalena Baerbock because the FM refused to say Germany would abandon Nord Stream 2 pipeline even if Russia invades, and…. — Jake Tapper (@jaketapper) February 7, 2022

Top-Republikaner fordert klares Bekenntnis zum Ende von Nord Stream 2

1.30 Uhr: Der oberste Republikaner im US-Senat hat von Bundeskanzler Olaf Scholz ein eindeutiges Bekenntnis zu einem endgültigen Aus für die Pipeline Nord Stream 2 im Fall einer russischen Invasion der Ukraine gefordert. "Es wäre eine mächtige Demonstration deutscher Führungsstärke, wenn Bundeskanzler Scholz klar und deutlich erklären würde, dass die russische Eskalation in Europa zu einer Beendigung - einer Beendigung – von Nord Stream 2 führen wir", sagte Mitch McConnell am Montag (Ortszeit) im Senat. "Keine weitere Pause, sondern das Ende der Pipeline, Punkt."

McConnell sprach sich auch dafür aus, dass Deutschland der Ukraine mit "legitimen militärischen Fähigkeiten" helfen sollte. "Es ist jetzt an der Zeit, dass Deutschland aufsteht und den Frieden schützt und das stabile Europa verteidigt, das das moderne Deutschland selbst mit aufgebaut hat und von dem es sehr profitiert hat." McConnell und andere Senatoren sowohl der Republikaner als auch der Demokraten sollten am Montagabend in Washington mit Scholz vor dessen Rückflug nach Berlin zusammenkommen.

Macron schlägt Putin gemeinsames Erarbeiten "konkreter Sicherheitsgarantien" vor

0.20 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach einem gut fünfstündigen Gespräch mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin erneut zur Deeskalation in der Ukraine-Krise gemahnt. "Wir müssen gemeinsam neue konkrete Sicherheitsgarantien entwickeln", sagte Macron, ohne Details zu nennen. "Es ist noch Zeit, um den Weg einzuschlagen, der den Frieden bewahrt, fügte er hinzu.

Macron verwies auf die stark angespannte Situation an der ukrainischen Grenze. "Da sind 125.000 Soldaten stationiert, das kann einen schon nervös machen", sagte er und lobte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für seine "Gelassenheit". Putin warf der Ukraine erneut vor, das Minsker Abkommen nicht zu respektieren und ihrerseits Soldaten im Grenzgebiet zusammenzuziehen.

"Wir können nicht das Risiko eingehen, in Europa wieder das Spektrum der Konfrontation, der Einflussspähren und der Instabilität zuzulassen", erklärte Macron. "Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, konkrete Maßnahmen zu finden, um die Lage zu stabilisieren und eine Deeskalation zu erreichen", sagte er. "Einige seiner Ideen und Vorschläge könnten eine Grundlage sein, um weiter voranzukommen", sagte er.

News zur Ukraine-Krise von Montag, 7. Februar 2022: Scholz und Biden betonen bei Treffen enge Zusammenarbeit in Ukraine-Krise

20.41 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden haben bei einem Treffen in Washington ihren Willen zu einer engen Zusammenarbeit in der Ukraine-Krise bekräftigt. "Deutschland ist einer der engsten Verbündeten Amerikas", sagte Biden am Montag im Oval Office des Weißen Hauses. Beide Länder würden "im Gleichschritt" daran arbeiten, eine "russische Aggression in Europa" zu verhindern.

Auch Scholz hob bei seinem Antrittsbesuch in Washington die enge Zusammenarbeit beider Regierungen hervor. "Wir sind engste Verbündete und arbeiten intensiv zusammen", sagte der Bundeskanzler an Bidens Seite auf Englisch. "Das ist notwendig, um die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um eine russische Aggression gegen die Ukraine zu verhindern. Deswegen ist das ein wichtiges Treffen in einer sehr, sehr wichtigen Zeit."

Macron bei Treffen mit Putin: "Krieg" soll verhindert werden

19.55 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich bei einem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Moskau für eine Entschärfung des Ukraine-Konflikts eingesetzt. Es gehe darum, eine "nützliche Antwort" für Russland und Europa auf die Frage zu finden, wie "ein Krieg" verhindert werden könne, sagte Macron am Montagnachmittag zum Auftakt des Gesprächs. Er hoffe, eine "Deeskalation" in Gang setzen zu können.

Putin lobte seinerseits die französischen Anstrengungen, "die Frage der Sicherheit in Europa" zu beantworten und "die Krise im Südosten der Ukraine beizulegen". Kurz vor seinem Moskau-Besuch hatte Macron in einem Interview mit dem "Journal du Dimanche" hervorgehoben, dass Russlands Ziel "eindeutig nicht die Ukraine" sei, vielmehr strebe Moskau neue Sicherheitsabkommen mit dem Westen an.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (r.) bei einem Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Foto: SPUTNIK / AFP

Baerbock: Im Ukraine-Konflikt zur Zahlung von "hohem wirtschaftlichem Preis" bereit

17.31 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat bei ihrem Besuch in der Ukraine die Bereitschaft Deutschlands bekräftigt, im Falle von Sanktionen gegen Russland "einen hohen wirtschaftlichen Preis zu bezahlen". "Es geht um die Sicherheit der Ukraine", sagte Baerbock am Montagnachmittag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba. Bei einer Eskalation im Ukraine-Konflikt habe Deutschland mit seinen Partnern "eine Reihe von harten Maßnahmen" gegenüber Russland vorbereitet.

Deutschland entsendet zusätzlich 350 Soldaten nach Litauen

16.31 Uhr: In den Spannungen mit Russland schickt die Bundesrepublik 350 weitere deutsche Soldaten zu dem Nato-Kontingent nach Litauen. Das teilte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht am Montag in Munster in Niedersachsen mit. "Damit stärken wir unseren Beitrag an der Ostflanke. Auf uns ist Verlass", sagte die SPD-Politikerin vor Journalisten. Parallel sei der Bundestag über das Vorhaben informiert worden.

Wir verstärken unsere Unterstützung an der NATO-Ostflanke: Soeben haben wir den Bundestag darüber informiert, dass schnell bis zu 350 zusätzliche SoldatInnen zur #eFP-Battlegroup nach Litauen verlegen können. Ministerin Lambrecht stimmte sich dazu mit den Partnern im Baltikum ab. pic.twitter.com/zN1LHTTVcq — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) February 7, 2022

Deutschland führt seit fünf Jahren den Einsatz einer multinationalen Nato-Einheit in dem baltischen Land Litauen und stellt etwa die Hälfte der 1200 Einsatzkräfte. 250 der zusätzlichen Soldaten und Soldatinnen sollten aus dem Heer kommen, weitere 100 aus anderen Einheiten der Bundeswehr, sagte Lambrecht.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht lässt sich bei ihrem Besuch der Panzerlehrbrigade 9 von einem Soldaten verschiedene Ausrüstungsgegenstände zeigen. Foto: Philipp Schulze/dpa

Baerbock in Ukraine: Gedenkstätten-Besuch zum Auftakt

14.59 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) hat zum Beginn ihres zweitägigen Ukraine-Besuchs am Montag die Holodomor-Gedenkstätte in Kiew besucht. Das Mahnmal erinnert an die Opfer einer großen Hungersnot (Ukrainisch: "Holodomor") von 1932 und 1933. Damals starben mehrere Millionen Menschen.

Im Anschluss ging es für die Grünen-Politikerin zum Gespräch mit Staatschef Wolodymyr Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba. Hauptthema ist der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Mit Spannung wird nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) erwartet, wie sich die Ministerin zu den jüngsten ukrainischen Waffenwünschen äußert. Bislang hatte die Bundesregierung Waffenlieferungen in Krisengebiete strikt abgelehnt.

Am Dienstag will Baerbock im Osten der Ukraine die Frontlinie zwischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten im Konfliktgebiet Donbass besichtigen.

Macron bespricht mit Putin Möglichkeiten für Deeskalation

14.37 Uhr: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron ist mit dem Ziel nach Moskau gereist, dem russischen Staatschef Wladimir Putin seine Pläne zum Abbau der Spannungen im Ukraine-Konflikt vorzulegen. Dabei wolle er Putin seine "Bedingungen einer Deeskalation" schildern und "historische Lösungen" erörtern, sagte Macron gegenüber dem "Journal du Dimanche". Um 14 Uhr (Deutsche Ortszeit) hat das Treffen der beiden begonnen.

Das Gespräch der beiden Staatschefs ist laut Kremlsprecher Dmitri Peskow "sehr wichtig". Aber der Kreml verspricht sich davon keinen Erfolg. "Natürlich ist die Situation zu kompliziert, um im Verlauf eines Treffens irgendwelche entscheidenden Wendungen zu erwarten", sagt Peskow gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). In den vergangenen Tagen hätten Putin und Macron bereits am Telefon Krisengespräche geführt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einige Lockerungen der Corona-Einschränkungen angekündigt. Foto: Ludovic Marin / AFP

Frankreich besetzt derzeit das Amt der EU-Ratspräsidentschaft. Vor seiner Reise nach Russland hatte sich Macron mit US-Präsident Joe Biden sowie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) abgestimmt. Der französische Präsident hatte Russland im Vorfeld "klar umrissene Konsequenzen im Falle einer Aggression" angedroht.

Am Dienstagabend werden sich Scholz und Macron zusammen mit dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda zum Gespräch in Berlin treffen. Der Bundeskanzler habe zu dem Treffen im Rahmen des "Weimarer Dreiecks" eingeladen, kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag an. "Im Mittelpunkt der gemeinsamen Unterredung wird die Lage in und um die Ukraine stehen."

Nato erwartet keinen Angriff Russlands auf die baltischen Staaten

13.48 Uhr: "Bis jetzt sehen wir keinerlei Absicht: Wir erwarten keinen Angriff Russlands auf Nato-Gebiet - weder direkt noch über Belarus", sagte Admiral Rob Bauer, Vorsitzender des Nato-Militärausschusses, am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur BNS. Im Konflikt um die Ukraine hatte Moskau zuletzt Truppen in das auch an Litauen, Lettland und Polen angrenzende Nachbarland Belarus verlegt. Die Bundesregierung schließt die Entsendung weiterer deutscher Truppen nicht aus.

Laut Bauer sind derzeit etwa 30 000 russische Soldaten in dem von Machthaber Alexander Lukaschenko autoritär regierten Land. Russland und Belarus wollen diese Woche mit einem gemeinsamen Manöver beginnen, das auch an der EU-Außengrenze stattfindet.

Auch Litauens Armeechef Valdemaras Rupsys sagte, es gebe "zu diesem Zeitpunkt weder taktisch noch operativ eine direkte Bedrohung". Angesichts der in Litauen stationierten Nato-Truppen wäre es auch "unverantwortlich" und "töricht", das baltische Land zu bedrohen.

US-Regierung bestreitet Differenzen mit Scholz in Ukraine-Krise

11.14 Uhr: Die US-Regierung hat vor dem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit US-Präsident Joe Biden in Washington grundlegende Meinungsverschiedenheiten in der Ukraine-Krise bestritten. "Wir arbeiten alle zusammen, um verschiedene Teile des selben Problems anzugehen", sagte eine US-Regierungsvertreterin am Montag mit Blick auf das Auftreten des Westens gegenüber Russland.

So sei Deutschland "nach den USA der zweitgrößte Geber an die Ukraine". Außerdem habe Deutschland die USA bei ihrem militärischem Vorgehen unterstützt, insbesondere bei der Verlegung von in Deutschland stationierten US-Soldaten nach Rumänien.

"Wir stehen mit unseren deutschen Partnern in einem sehr engen Austausch", betonte die US-Regierungsvertreterin. "Wir sind uns absolut einig, dass bei einer weiteren russischen Aggression eine Reihe von Dingen getan werden muss." Das umfasse unter anderem die Entsendung weiterer Truppen nach Osteuropa und die Verhängung eines "großen Pakets wirtschaftlicher Sanktionen" gegen Russland.

Ukrainischer Botschafter fordert härtere Haltung gegenüber Russland

10.35 Uhr: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, fordert eine härtere Haltung Deutschlands gegenüber Russland. Die Bundesregierung solle nicht weiter abwarten, sondern gemeinsam mit den Partnern in der Europäischen Union und in der Nato schon jetzt Sanktionen gegen Russland einführen, sagte Melnyk am Montag im Deutschlandfunk. Deutschland müsse eine Hauptrolle dabei spielen, einen drohenden Krieg "mitten in Europa noch rechtzeitig zu verhindern".

Der russische Präsident Putin werde nur einlenken, wenn er schnellstmöglich mit harten Strafmaßnahmen konfrontiert werde, sagte Melnyk. Der Botschafter nannte als mögliche Sanktionen ein Ende der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2, ein Embargo auf Energieimporte aus Russland sowie einen Ausschluss Moskaus aus dem internationalen Zahlungssystem Swift.

Der ukrainische Botschafter rief die Bundesregierung erneut dazu auf, ihre Haltung zu Waffenlieferungen an sein Land zu überdenken. "Es kommt darauf an, dass uns mit Defensivwaffen geholfen wird und nicht nur mit schönen Worten oder Ratschlägen", sagte Melnyk. Zudem müsse bald ein Gipfeltreffen im sogenannten Normandie-Format einberufen werden. Deutschland und Frankreich beraten in diesem Rahmen gemeinsam mit der Ukraine und Russland. "Da hoffen wir, dass Bundeskanzler Scholz Putin buchstäblich zum Verhandlungstisch zurückzwingt", sagte Melnyk.

Ukrainische Zivilisten lassen sich in Bau und Anwendung von Molotow-Cocktails unterrichten. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Strack-Zimmermann erwartet von Scholz klare Aussage zu Nord Stream 2

10.15 Uhr: Die Vorsitzende des Verteidigungs-Ausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) erwartet von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei dessen USA-Besuch eine klare Aussage zu der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Angesichts dessen, was Russlands Präsident Wladimir Putin "an der ostukrainischen Grenze veranstaltet, kann Nord Stream 2 nicht an den Start gehen", sagte Strack-Zimmermann am Montag in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart".

Unter den Nato-Staaten herrsche Konsens, dass es im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine harte politische und wirtschaftliche Konsequenzen gebe. "Und dazu gehört natürlich auch Nord Stream 2", betonte Strack-Zimmermann. Es sei absurd, dass Putin ein Land bedrohe und gleichzeitig Geschäfte mit dem Westen machen wolle.

Die FDP-Verteidigungspolitikerin verteidigte zugleich den zurückhaltenden Ton des Kanzlers in der Krise: "Es gibt Momente, da arbeitet man diskret und still und macht nicht aus jeder Information eine große mediale Sache." Es sei gut, dass Scholz jetzt nach Washington gereist sei. "Natürlich ist das Signal, was die Amerikaner auch wissen, wir sind verlässliche Partner", sagte Strack-Zimmermann. "Wir sind Teil der Nato, wir sind Teil der EU – und das werden wir auch immer bleiben."

Grünen-Vorsitzender weist Merz-Kritik an Scholz zurück

9.42 Uhr: Grünen-Chef Omid Nouripour hat die Kritik des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz zurückgewiesen, die USA-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) käme zu spät. "Ich verstehe, dass Friedrich Merz jetzt seine Rolle als Oppositionsführer finden will, aber das ist keine sachliche Kritik", sagte Nouripour am Montag zu "SWR Aktuell". Deutschland sei kein Außenseiter mit seiner Haltung zu Waffenlieferungen, wie es Merz gesagt habe.

"Deutschland steht hart und klar an der Seite der Ukraine", betonte Nouripour. "Seit über zehn Jahren hat kein Land der Ukraine so viel beigestanden wie Deutschland, finanziell, politisch und mit Know-How." Der Grünen-Chef fügte hinzu: "Wenn man jetzt nur große Buchstaben sieht und auf die Fußnoten komplett verzichtet, dann ist es nachvollziehbar, was Friedrich Merz sagt, aber seriös ist es nicht."

Der Grünen-Politiker Omid Nouripour verteidigt die Strategie der Bundesregierung. Foto: dpa

Scholz zu Antrittsbesuch in den USA eingetroffen

6.13 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zu seinem Antrittsbesuch in den USA eingetroffen. Scholz landete am Sonntagabend (Ortszeit) am Flughafen der US-Hauptstadt Washington, wie die deutsche Botschaft bestätigte. Zentrales Thema des Besuchs ist die Ukraine-Krise. Außenpolitiker der Union verlangten von Scholz, US-Präsident Joe Biden in zentralen Forderungen entgegen zu kommen.

"Scholz muss klar machen, dass Deutschland bereit ist, mehr zum Nato-Bündnis beizutragen, etwa in Litauen und bei der Ausrüstung der Bundeswehr", sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), der "Welt" (Montagsausgabe). Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sagte der "Welt" wiederum, Scholz "kann und muss begründen, worin der Sinn liegt, dass Deutschland keine Waffen an die Ukraine liefert". Der Kanzler "sollte nicht vermeiden, klar auszusprechen, dass eine russische Aggression das vorläufige Aus für Nord Stream 2 bedeutet".

Schulze will Entwicklungshilfe für Ukraine ausbauen

3.00 Uhr: Vor dem Hintergrund der zugespitzten Ukraine-Krise hat sich Entwicklungsministerin Svenja Schulze für einen Ausbau der Entwicklungszusammenarbeit mit dem osteuropäischen Land ausgesprochen. "Ich bin sehr dafür, dass wir dieses entwicklungspolitische Engagement fortsetzen und ausbauen", sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. "Denn eine selbstbewusste und krisenfestere Gesellschaft stärkt die Ukraine langfristig am besten."

Allein aus Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit habe Deutschland die Ukraine bereits mit mehr als einer Milliarde Euro unterstützt, hob Schulze hervor. "Dabei geht es um eine starke, klimaverträgliche Wirtschaft, eine selbstbewusste Zivilgesellschaft, aber auch um neue Infrastruktur und neue Wohnungen für die Menschen, die aus der Ostukraine vertrieben wurden."

News zur Ukraine-Krise von Sonntag, 6. Februar 2022: Baerbock in Kiew - Gespräche mit Selenskyj und Kuleba

17.51 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Montag zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen zu Vermittlungsbemühungen in der Krise zwischen Russland und der Ukraine nach Kiew. Während Kanzler Olaf Scholz (SPD) zum Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden in Washington ist, will die Grünen-Politikerin in der ukrainischen Hauptstadt Staatschef Wolodymyr Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba treffen. Baerbock hatte mit beiden schon am 17. Januar gesprochen. Mit Spannung wird erwartet, wie sie sich zu der jüngsten ukrainischen Liste mit Waffenwünschen äußert. Die Bundesregierung lehnt solche Lieferungen in Krisengebiete bisher strikt ab. Lesen Sie auch: Wie sich Ukrainer auf eine mögliche Invasion vorbereiten

USA drohen Moskau mit Ende von Nord Stream 2 bei Ukraine-Invasion

17.17 Uhr: Die US-Regierung droht Russland für den Fall einer Invasion der Ukraine mit dem Aus für die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2. "Wenn das geschieht, wird Nord Stream 2 nicht weitergeführt", sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, dem Sender NBC am Sonntag. Auf die Frage, ob Bundeskanzler Olaf Scholz eine solche Maßnahme bei seinem Antrittsbesuch in Washington am Montag öffentlich zusichern werde, sagte Sullivan: "Ich werde den deutschen Kanzler für sich selber sprechen lassen." Sullivan machte auch keine Angaben dazu, ob die Bundesregierung der US-Regierung eine Zusage für ein Aus für Nord Stream 2 im Fall einer Eskalation gegeben habe. Er wolle sich nicht zu "diplomatischen Diskussionen" mit Deutschland äußern, sagte er.

In den USA sind vor dem Besuch von Scholz Zweifel an der Zuverlässigkeit des Nato-Partners Deutschland laut geworden. Kritik gibt es besonders daran, dass die Bundesregierung der Ukraine keine Waffen liefern möchte. Nord Stream 2 sorgt seit Jahren für Streit zwischen Washington und Berlin. Die Pipeline, mit der unter Umgehung der Ukraine russisches Gas nach Deutschland gebracht werden soll, ist fertiggestellt, aber noch nicht in Betrieb.

Scholz lehnt Waffenlieferungen in Ukraine strikt ab

16.55 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine weiterhin strikt ab. "Die Bundesregierung hat seit vielen Jahren einen klaren Kurs, dass wir nicht in Krisengebiete liefern und dass wir auch keine letalen Waffen in die Ukraine liefern", sagte der SPD-Politiker am Sonntag in Berlin in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" kurz vor dem Abflug zu seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden. Mit Blick auf Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ergänzte er: "Das hat schon meine Vorgängerin so gehalten, und das war richtig. Und das bleibt auch richtig."

Scholz betonte, die Mehrheit der Deutschen sehe das genauso. Zwar gebe es in der Öffentlichkeit andere lautstarke Äußerungen. "Aber meine Verpflichtung ist, das zu tun, was im Interesse des deutschen Volkes ist und was in diesem Fall ja auch die Sicht der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes ist." Dem Kanzler wird von osteuropäischen Nato-Partnern - aber auch aus den USA - vorgeworfen, Russland in der Ukraine-Krise zu wenig unter Druck zu setzen.

Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler. Foto: Pool / Getty Images

Weitere US-Truppen in Polen gelandet

15.43 Uhr: Im Rahmen der angekündigten Verstärkung der US-Truppen in Europa sind am Sonntagnachmittag weitere amerikanische Soldaten in Polen gelandet. Das zeigten Bilder des Nachrichtensenders TVN24 vom Flughafen in Jasionka bei Rzeszow. Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak sagte zum Empfang, Abschreckung und Solidarität seien die beste Antwort auf eine "aggressive Politik" Russlands. Die ersten zusätzlichen US-Soldaten waren schon am Samstag angekommen.

US-Präsident Joe Biden hatte die Aufstockung der US-Truppen in Europa angekündigt, um die Ostflanke der Nato angesichts der Konzentration russischer Truppen in der Nähe der Ukraine zu stärken. Insgesamt sollen aus den Vereinigten Staaten 2000 Soldaten nach Europa verlegt werden. In Deutschland kamen bereits 300 an.

Tschechiens Präsident relativiert Gefahr einer russischen Invasion

15.13 Uhr: Der tschechische Präsident Milos Zeman hat sich im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt gegen eine Teilnahme von Soldaten seines Landes an der Verstärkung der Nato-Ostflanke ausgesprochen. Eine Truppen-Entsendung beispielsweise in das direkt an die Ukraine grenzende Nachbarland Slowakei wäre ein unnötiges "Säbelrasseln", erklärte er am Sonntag in einer TV-Diskussion. Der 77-jährige Zeman ist formell Oberbefehlshaber der tschechischen Streitkräfte.

Der Konflikt der Ukraine und des Westens mit Russland sei derzeit ein von beiden Seiten angeheizter "Krieg der Worte", und darauf solle er sich auch weiterhin beschränken, sagte das Staatsoberhaupt. Zuvor hatte Außenminister Jan Lipavsky erklärt, die Entsendung zusätzlicher Nato-Truppen an die Ostflanke der Nato diene auch der tschechischen Sicherheit, deshalb solle sich Tschechien daran beteiligen. Bereits am Samstag war ein erster Teil der für diese Verstärkung der Nato-Ostflanke angekündigten zusätzlichen US-Truppen in Polen gelandet. Tschechien grenzt nicht an die Ukraine, aber an deren Nachbarländer Polen und Slowakei.

