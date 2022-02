Bundespräsident: Frank-Walter Steinmeier wiedergewählt

Der wiedergewählte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Rede vor der Bundesversammlung in Berlin an "die Kraft der Demokratie" erinnert. Zugleich appellierte Steinmeier an die Bundesbürger, nicht ängstlich zu sein und die Zukunft "an den Hörnern zu packen".

Frank-Walter Steinmeier ist erneut zum Bundespräsidenten gewählt worden. Dem 66-Jährigen steht damit seine zweite Amtszeit als Staatsoberhaupt bevor. Die 17. Bundesversammlung in Berlin wählte ihn im ersten Wahlgang mit 1045 von 1425 gültigen Stimmen. Abgegeben wurden insgesamt 1437 Wahlzettel. Steinmeier erklärte nach der Wahl unverzüglich, dass er die Wahl annehme.

Der alte und nun auch neue Bundespräsident wurde von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie von der CDU/CSU-Opposition nominiert. Zusammen hatten die Parteien in der Bundesversammlung eine breite Mehrheit. Steinmeier ist erst der fünfte Bundespräsident, der für eine zweite Amtszeit angetreten ist. Zuletzt tat dies 2009 Horst Köhler, der dann aber ein Jahr später zurücktrat.

Elke Büdenbender gratuliert ihrem Mann und Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zur Wiederwahl. Foto: dpa

Steinmeier will mit Gegenkandidat zusammenarbeiten

Seine drei Gegenkandidaten hatten von vornherein als chancenlos gegolten. Der von der Linken aufgestellte Sozialmediziner Gerhard Trabert bekam 96 Stimmen, die für die Freien Wähler kandidierende Atomphysikerin Stefanie Gebauer erhielt 58 Stimmen, und auf den von der AfD nominierten Ökonomen Max Otte entfielen 140 Stimmen. Es gab 86 Enthaltungen, zwölf Stimmen waren ungültig.

Steinmeier bot hat einem seiner unterlegenen Mitbewerber eine Zusammenarbeit im Kampf gegen Obdachlosigkeit an. "Sie haben mit Ihrer Kandidatur auf ein Thema aufmerksam gemacht, das mehr Aufmerksamkeit verdient: die Lage der Ärmsten und Verwundbarsten in unserem Land", sagte Steinmeier am Sonntag in Berlin an den Kandidaten der Linken, den Mediziner Gerhard Trabert, gewandt. "Dafür, Herr Trabert, gebührt Ihnen nicht nur Respekt, sondern ich hoffe, dass Ihr Impuls erhalten bleibt." Trabert engagiert sich seit Jahrzehnten für die medizinische Versorgung von Obdachlosen und in der Flüchtlingshilfe.

Sowohl Trabert als auch er selbst beschäftigten sich mit dem Thema Obdachlosigkeit seit langer Zeit, sagte Steinmeier. "Warum schauen wir nicht, ob wir diesem drängenden Thema gemeinsam mehr Aufmerksamkeit verschaffen können, Herr Trabert? Ich würde mich freuen, wenn wir darüber ins Gespräch kämen."

Steinmeier: "Werde keine Kontroverse scheuen"

In seiner Rede vor der Bundesversammlung am Sonntag in Berlin warnte Steinmeier auch vor der akuten Gefahr eines Krieges in Europa. Er wies Russland die Verantwortung für die angespannte Sicherheitslage rund um die Ukraine zu.

Der Bundespräsident wandte sich direkt an den russischen Staatschef Wladimir Putin. "Ich appelliere an Präsident Putin: Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine! Und suchen Sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt", sagte Steinmeier. "Ich kann Präsident Putin nur warnen: Unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier während seiner Rede nach der Wahl. Foto: dpa

Das Staatsoberhaupt erklärte auch, dass er der Auseinandersetzung mit radikalen und gewaltbereiten Gegnern der Corona-Politik nicht aus dem Weg gehen werde. "Denen, die Wunden aufreißen, die in der Not der Pandemie Hass und Lügen verbreiten, die von 'Corona-Diktatur' fabulieren und sogar vor Bedrohung und Gewalt nicht zurückschrecken, gegen Polizistinnen, Pflegekräfte und Bürgermeister, denen sage ich: Ich bin hier, ich bleibe", kündigte Steinmeier in der Rede nach seiner Wiederwahl am Sonntag in Berlin an.

"Ich werde als Bundespräsident keine Kontroverse scheuen, Demokratie braucht Kontroverse. Aber es gibt eine rote Linie, und die verläuft bei Hass und Gewalt. Und diese rote Linie müssen wir halten in diesem Land", sagte Steinmeier. Er warnte davor, die Herausforderungen für die Demokratie zu unterstützen. "Gegner der Demokratie, von außen und von innen, säen in der Pandemie Zweifel an unserer Handlungsfähigkeit und unseren Institutionen, an der freien Wissenschaft, den freien Medien."

(fmg/dpa/afp)