Lösbares EM-Aufgabe für deutsche Handballer

Deutschlands Trainer Alfred Gislason verfolgt eine Partie an der Seitenlinie.

Budapest. Deutschlands Handballer haben für die Vorrunde der Europameisterschaft 2022 in Ungarn und der Slowakei eine lösbare Aufgabe erhalten.

Die DHB-Auswahl trifft bei der Endrunde vom 13. bis 30. Januar kommenden Jahres in der Gruppe D auf Österreich, Belarus und Polen. Das ergab die Auslosung in Budapest. "Das ist eine schöne und interessante Gruppe", sagte Bundestrainer Alfred Gislason. "Diese Aufgaben müssen wir alle akkurat lösen, um sauber und sicher in die Hauptrunde zu kommen." Spielort der deutschen Vorrundenpartien ist Bratislava.

Bei der EM 2020 hatte die deutsche Mannschaft den fünften Platz belegt.

