Löw heiß auf die WM: "Die Freude ist größer als der Stress"

Joachim Löw (58) befindet sich zweifelsohne in diesen Tagen in Watutinki, jenem Ort in der Nähe von Moskau, der der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Russland als Hauptquartier dient. Aber eigentlich ist der Bundestrainer so kurz vor dem Anpfiff des ersten Spiels am Sonntag gegen...