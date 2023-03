2:0 gegen Peru - wenn jetzt nicht noch das Thema Tuchel wäre

Es war, vorsichtig formuliert, eine suboptimale Woche für Herbert Hainer. Am Montag veröffentlichte der Kicker ein Interview mit dem Präsidenten des FC Bayern München, in dem dieser voll des Lobes war über Julian Nagelsmann, in dem er verkündete, dass man langfristig mit diesem hervorragenden Trainer plane. Vier Tage später und damit ziemlich kurzfristig setzte der FC Bayern diesen hochgelobten Trainer dann an die Luft, was nur zwei Schlüsse zulässt: Entweder ist Herbert Hainer nicht sonderlich gut informiert über das, was die sportliche Leitung seines Klubs so treibt – oder er führte die Kollegen vom Kicker bewusst in die Irre. Beides würfe kein gutes Licht auf ihn.

Der gesamte Klub gibt aktuell kein vorteilhaftes Bild ab: Da wird durchgestochen, dass Nagelsmann gehen muss, noch bevor der Trainer informiert wird. Der erfährt es aus den Medien, wird von Journalisten angerufen, bevor sich die Bayern-Bosse bei ihm melden. Das ist stillos – und passt so gar nicht zu dem Bild vom familiären Spitzenklub mit Herz, das der Rekordmeister so gerne von sich entwirft. Es gab zwar schon Trainer, denen beim Abschied gewaltige Kälte entgegenschlug, aber diese unwürdigen Vorgänge sind beispiellos.

Und nun also Thomas Tuchel, dem gewaltige Skepsis entgegenschlägt. Nagelsmann soll ja auch darüber gestolpert sein, dass das Verhältnis zu den Spielern nicht das beste war – und in der Hinsicht gilt Tuchel spätestens seit seiner Zeit bei Borussia Dortmund als schwierig. Beim BVB schied er im Unfrieden, wie zuvor schon aus Mainz und danach von Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea. Daraus aber sollte man keinen Automatismus ableiten, dass es in Bayern nicht funktioniert. Denn Tuchel hat in Paris wie bei Chelsea bewiesen, dass er sehr schwierige Kader gut im Griff haben kann, dass er die vielen Eigenheiten all der Über-Egos einer solchen Weltauswahl gut zu moderieren weiß. Das hilft ihm beim FC Bayern – wo man in der Vergangenheit gezeigt hat, dass man auch mit eigenwilligen Menschen gut zurechtkommen kann. Tuchel und die Bayern – das kann funktionieren. Auch wenn es im Leben bekanntlich keine Garantien gibt.