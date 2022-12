WM-News im Liveblog: DFB-Sportdirektor - Sammer für Matthäus

Doha. Nach dem peinlichen WM-Aus gehen die Diskussionen rund um die Nationalmannschaft weiter. Am Sonntag stehen zwei Achtelfinals an.

Bei der Fußball-WM in Katar wollen es heute die Favoriten Frankreich und England den Niederländern und Argentinien nachmachen und an diesem Sonntag ebenfalls ins Viertelfinale einziehen. Im ersten Spiel des Tages trifft Weltmeister Frankreich auf Polen, abends bekommt es England mit dem Senegal zu tun. Die Diskussionen rund um das WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft gehen weiter.

Alle WM-News vom Sonntag im Liveblog

Eklat nach Uruguay-Spiel bedeutet wohl WM-Aus für Schiedsrichter Daniel Siebert

10:12 Uhr: Eigentlich hätte Daniel Siebert nach dem Aus der Nationalmannschaft freie Bahn bis ins Finale - doch Uruguays Rüpel haben den deutschen Schiedsrichter wohl aus der Fußball-WM gemobbt. Die Attacken der Südamerikaner in Folge Sieberts strittiger Entscheidungen - inklusive Rudelbildungen und zerstörtem Inventar - machen es unwahrscheinlich, dass der Berliner noch einmal zum Einsatz kommen wird.

Sieberts Ex-Kollege Manuel Gräfe, der im Gegensatz zu Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich und Bundesliga-Referee Patrick Ittrich eine „klare Fehlentscheidung“ erkannt hat, ist sich dessen bereits sicher. „Eine sonst richtig gute Leistung in einem sehr schwierigen Spiel wird dadurch leider dazu führen, dass er kein weiteres Spiel erhalten wird“, twitterte der ZDF-Experte: „So ist das Los des Schiedsrichters - erst recht bei einer WM.“

Wilde Szenen nach dem WM-Aus: Uruguays Spieler bedrängen Schiedsrichter Daniel Siebert. Foto: firo

Die Uruguayer dürften ziemlich glücklich darüber sein, dass sie nach ihrem Aus wohl auch Siebert aus der Endrunde geworfen haben. Die wilden Szenen nach dem Abpfiff des Gruppenfinals gegen Ghana (2:0) legen das jedenfalls nahe. Völlig außer sich waren Edinson Cavani, Jose Maria Gimenez und der Rest der Meute in Sieberts Richtung gestürmt - denn beim Sieg fehlte genau ein Tor für das Achtelfinale.

Ein Tor, um das sich Uruguay von Siebert betrogen sah. „Eine Bande von Dieben“, schimpfte Gimenez und ließ einige nicht jugendfreie Beleidigungen folgen. Da Cavani Siebert nicht in die Finger bekam, musste der VAR-Bildschirm dran glauben. Wutentbrannt stieß der Altstar den Monitor zu Boden.

DFB-Sportdirektor: Sammer bringt Lothar Matthäus ins Spiel

09:45 Uhr: Matthias Sammer wünscht sich wieder einen Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). „Ein Sportsystem ohne einen übergeordneten sportlichen Leiter - das ist das Bild des Deutschen Fußball-Bundes. Ich habe genug Fehler gemacht in meinem Leben. Aber den Fehler, diese Position abzuschaffen, auf die Idee musst du erstmal kommen“, sagte Sammer bei MagentaTV.

Der Europameister von 1996 hatte in dieser Funktion selber zwischen 2006 und 2012 beim DFB gearbeitet. Der 55-Jährige erhofft sich nun eine Wiedereinführung des Postens.

„Fakt ist, dass diese Person auch ein Stück weit verantwortlich ist für die großen Leitlinien“, sagte Sammer: „Ein Sportdirektor gibt die großen Linien vor - und sie brauchen für meine Begriffe alle zwei Jahre ein Korrektiv, um an den kleinen Stellschrauben in die richtige Richtung zu drehen.“ Als einen möglichen Kandidaten brachte Sammer Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ins Spiel.

BVB-Berater Matthias Sammer übt Kritik an den DFB-Strukturen. Foto: dpa

ARD: 4,71 Millionen sehen Sieg von Argentinien

08:34 Uhr: Die Quoten bei den Fußball-WM-Übertragungen in Deutschland bewegen sich weiter auf niedrigem Niveau. Den Einzug des zweimaligen Weltmeisters Argentinien um Superstar Lionel Messi ins Viertelfinale durch ein 2:1 gegen Australien sahen in der ARD am Samstagabend 4,71 Millionen. Der Marktanteil belief sich zur Primetime auf 18,9 Prozent. Es war die am meisten gesehene Sendung am Samstag im Ersten.

Das erste Achtelfinale zwischen den Niederlanden und den USA (3:1) war nur beim Streamingdienst MagentaTV zu sehen gewesen.

Das Erste verzeichnete mit dem Biathlon-Weltcup (2,86 Millionen/MA: 26,5 Prozent bzw. 2,04/28,0), dem Langlauf-Weltcup (1,98/19,4) und dem Rodel-Weltcup (1,70/20,6) vier weitere Sport-Übertragungen unter den Top Ten am Samstag.

WM 2022 heute live: Das sind die Spiele am Sonntag

Achtelfinale: Frankreich - Polen (16.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV)

Nach dem vorzeitigen Weiterkommen wechselte Trainer Didier Deschamps vor dem letzten Gruppenspiel neunmal - es folgte ein 0:1 gegen Tunesien, auch wenn noch ein Protest wegen des aberkannten Ausgleichs läuft. Nun setzt Deschamps wieder auf die Star(t)elf, die in den ersten beiden Spielen Eindruck gemacht hat. Die Frage ist: Hat das Tunesien-Spiel den Rhythmus zerstört? „Es kann durchaus weitere Überraschungen geben“, warnte Deschamps. „Bei meiner ersten WM als Trainer 2014 gab es noch einige schwächere Mannschaften. Diesmal sind keine schwachen mehr dabei. Alle Teams, die hier sind, haben es verdient, alle sind gut vorbereitet.“

Das gilt demnach auch für die Polen, die sich nach dem 0:2 gegen Argentinien steigern und offensiver agieren wollen. Alles hängt wieder von Lewandowski ab, der über die Franzosen sagte: „Das ist eine große Herausforderung für uns. Wir müssen das genießen und unser Bestes versuchen.“ Offen ist besonders die Frage, welchen Stürmer Trainer Czeslaw Michniewicz zur Hilfe für den Kapitän aufbietet. „Gegen Frankreich zu spielen bedeutet, dass wir davon träumen müssen, Tore zu erzielen“, sagte Michniewicz. „Wir müssen die Stürmer besser in Position bringen. Normalerweise schießt man keine Tore aus der eigenen Hälfte.“

WM-Aus für Deutschland: Alle News zum DFB-Debakel

Achtelfinale: England - Senegal (20.00 Uhr MEZ/MagentaTV)

Die Three Lions haben ihre Favoritenrolle mit einer starken Vorrunde und sieben Punkten bestätigt. Kapitän Harry Kane ist trotz des Torlos-Starts gesetzt, auch BVB-Star Jude Bellingham dürfte spielen. „Ich würde es lieben, mit zwei oder drei Toren hier zu sitzen. Aber gut, so ist es. Wir haben die Gruppenphase gemeistert. Ich fühle mich richtig gut, nun in die K.o.-Runde zu gehen“, sagte Kane und warnte vor dem Gegner: „Das wird ein harter Test. Aber hier spielst du nun mal gegen die besten Teams der Welt.“ Offen ist, wie Chefcoach Gareth Southgate seine offensive Dreierreihe besetzt. Der Ex-Profi ist dafür bekannt, seinem Stammpersonal zu vertrauen, was für Raheem Sterling, Mason Mount und Bukayo Saka sprechen würde. Marcus Rashford und Phil Foden drängten sich zuletzt massiv auf.

Afrikameister Senegal hofft nach 20 Jahren wieder auf den Einzug ins WM-Viertelfinale. Damals war Aliou Cissé Kapitän der Löwen von Teranga, heute geht er als Cheftrainer voran. Cissé habe eine „riesige Energie“ wenn es um ein Projekt gehe, schwärmte Co-Trainer Regis Bogaert. „Wenn er weiß, wohin er will, gibt er absolut alles, um das zu erreichen.“ Die Senegalesen überzeugten in allen drei Gruppenspielen. Nach der unglücklichen Niederlage gegen die Niederlande (0:2) gab es Siege gegen Gastgeber Katar (3:1) und Ecuador (2:1). Allerdings fehlt es in der Offensive an Effizienz, der verletzte Bayern-Stürmerstar Sadio Mané wird schmerzlich vermisst.