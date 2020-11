Jugendliche bauen mit gestohlenem Auto auf Spritztour Unfälle

Bei einer Spritztour mit einem gestohlenen VW Golf haben drei 16 Jahre alte Jugendliche vermutlich eine Reihe von Unfällen auf der A38 gebaut. Das Trio habe den Wagen am Mittwoch in Nordhausen gestohlen und sei damit in Richtung Kassel aufgebrochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Am Abend meldete eine Mitarbeiterin eines Jugendwohnheims, dass sie vom Ausflug der drei Jungen mit einem gestohlenen Auto erfahren habe, die wieder in das Heim zurückgekehrt waren. Der gestohlene Wagen wurde unweit des Heims in der Sundhäuser Straße entdeckt. Er wies frische Unfallspuren auf. Die Eigentümerin hatte den Wagen am Nachmittag als gestohlen gemeldet. Auf ihrem Trip auf der A38 sollen die 16-Jährigen ersten Angaben zufolge in verschiedene Unfälle verwickelt gewesen sein. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Der Fahrer soll Drogen genommen haben und war auch leicht betrunken. Gegen ihn wird u.a. auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: