Mit der Zahl der Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, steigt zeitverzögert auch die Zahl derer, die Covid-19 überstanden haben. Vieles deutet darauf hin, dass sie damit einen Schutz aufgebaut haben und erst einmal immun sind. Sicher ist das allerdings noch nicht.

Doch für den Fall, dass es demnächst belastbare Erkenntnisse zur Immunität nach einer Corona-Infektion geben sollte, will die Regierung dafür eine Bescheinigung möglich machen – ähnlich wie im Impfpass. Die Regelung ist Teil des zweiten Gesetzespakets zur Bekämpfung der Pandemie, das am Mittwoch im Kabinett verabschiedet wurde.

Es handele sich dabei um eine „vorsorgliche Regelung“, betonte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), für den Zeitpunkt, zu dem es sichere und abschließende Erkenntnisse zum Thema Immunität gibt. „Wir regeln das vorausschauend.“

Denn noch ist nicht gesichert, dass Menschen, die Covid-19 überstanden haben, anschließend immun sind. Zwar gehen die meisten Wissenschaftler davon aus, sichere Erkenntnisse zur Frage, ob und wie lange es eine mögliche Immunität entsteht, gibt es aber noch nicht. „Falls es zu einer solchen Erkenntnis käme“, erklärte Spahn, „würde das natürlich an vielerlei Stellen Dinge leichter händelbar machen“ – zum Beispiel im Gesundheitswesen.

Jetzt hat Spahn anscheinend den Ethikrat zu einer Stellungnahme aufgefordert. Es sei ihm „ein Anliegen, dass die ethischen Aspekte im Rahmen der Anwendung der Vorschrift eine ausreichende Würdigung erfahren“, heißt es in einem Schreiben an den Rat, aus dem die „Bild am Sonntag“ zitierte. Die Ethik-Experten sollten eine Einschätzung abgeben, „wie und in welchem Zusammenhang der Nachweis einer Immunität genutzt werden sollte“.

Corona-Immunitätsausweis: Datenschützer warnt vor Diskriminierung

Spahns Vorstoß hängt vermutlich mit der aufflammenden Kritik am Immunitätspass zusammen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte warnt, dass dies zu einer Änderung des Charakters des Impfpasses führe: „Bisher wird darin eine Handlung (die Impfung) dokumentiert, zukünftig wird ein medizinischer Befund bzw. eine ärztliche Bewertung dokumentiert“, schreibt Ulrich Kelber in einer Stellungnahme zu dem Gesetzesentwurf.

Es sei in der aktuellen Lage aber zu befürchten, dass diese Informationen zu einer Diskriminierung der Betroffenen führen könnte, zum Beispiel für den Fall, dass sie eine Immunität nicht nachweisen können.

Der Datenschützer zeigt sich besorgt angesichts von Medienberichten, nach denen zum Beispiel Läden erwägen, die Vorlage einer Immunitätsbescheinigung zu fordern. Kelber schlägt deshalb eine Ergänzung des Gesetzentwurfs vor, die klarstellt, dass eine Auskunft über den Immunstatus nur in gesetzlich vorgesehenen Fällen erlaubt ist.

Auch vom Koalitionspartner kommt Kritik für Corona-Immunitätsausweis

Auch politisch sind die Widerstände gegen den Immunitätsausweis groß – in der Opposition, aber auch beim Koalitionspartner. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte auf Twitter, der Pass könnte diskriminierend wirken und schaffe außerdem gefährliche Anreize: „Viele könnten Ansteckung gezielt suchen wenn der Pass Vorteile brächte, was fatal wäre.“

Auch Ricarda Lang, stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, fürchtet, dass die Ausweise zu gezielten Ansteckungen führen könnten – um wieder zur Arbeit gehen zu können, aus Angst um ihren Arbeitsplatz. „Hier wird ein enormes Spaltungspotenzial geschaffen“, schrieb Lang auf Twitter.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte schon vor einigen Tagen vor den sogenannten Immunitätsausweisen gewarnt: Es gebe im Moment keinen Nachweis, dass Menschen, die die Krankheit überstanden haben, vor einer zweiten Infektion geschützt seien. (tma/dpa)

