Corona-Krise: Wer zahlt am Ende die Billionen-Rechnung?

Berlin. Bund und Länder haben bereits fast 1,3 Billionen Euro für Hilfspakete mobilisiert. Die SPD-Spitze will Millionäre zur Kasse bitten.

Vor vier Wochen präsentierte Olaf Scholz eine Zahl, die vor Corona jeden deutschen Finanzminister um den Schlaf gebracht hätte. 156 Milliarden Euro. Sie nimmt der Bund in diesem Jahr an Schulden auf, um so viele Unternehmen und Arbeitsplätze wie möglich zu retten. Und einen Monat nachdem die Folgen der Corona-Pandemie auch Europas größte Volkswirtschaft mit voller Wucht trafen, ist ein Ende des Krisenmodus nicht abzusehen.

Am Mittwochabend traf sich Kanzlerin Angela Merkel mit den Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU, SPD sowie den wichtigsten Corona-Ministern im Internationalen Konferenzsaal des Kanzleramtes, um in einigen Bereichen nachzusteuern. Das Treffen dauerte am späten Abend an, über Ergebnisse wurde zunächst nichts bekannt.

Die Liste der Wünsche, mit denen sich die Koalitionsspitzen befassten, war lang und teuer: höheres Kurzarbeitergeld, mehr Soforthilfen für Solo-Selbstständige, Entlastungen für Hotels und Gastronomie, deren Betriebe seit Wochen stillstehen.

„Whatever it takes – koste es, was es wolle“, hat die Regierung dem Land versprochen. Irgendwann wird Scholz – oder ein neuer Finanzminister nach der Bundestagswahl 2021 – den Bürgern dafür eine saftige Rechnung präsentieren müssen.

Corona-Krise: Wie teuer war die Pandemie bislang?

Am Mittwoch legte Scholz im Kabinett seine jährliche Prognose der Staatsfinanzen vor, die Deutschland wie alle anderen EU-Länder an die EU-Kommission nach Brüssel schickt. Darin führt Scholz auf, dass die Staatsschuldenquote – also der Schuldenstand gemessen an der Wirtschaftsleistung – von unter 60 Prozent voraussichtlich auf rund 75 Prozent ansteigen wird.

Das Defizit werde nach jetzigem Stand bei 7,25 Prozent des Bruttoinlandsproduktes liegen. Erlaubt sind nach dem (aktuell ausgesetzten) EU-Stabilitätspakt drei Prozent. Deutschland hat als Euro-Musterschüler diese Vorgabe seit 2012 stets erfüllt, 2019 konnte Scholz einen Rekordüberschuss von 13,5 Milliarden vermelden. Das ist Geschichte.

Für das größte Hilfspaket in der Geschichte der Bundesrepublik zum Kampf gegen Corona werden die öffentlichen Haushalte derzeit mit 453 Milliarden Euro belastet. Zusätzlich geben Bund und Länder Garantien über fast 820 Milliarden Euro. Macht zusammen fast 1,3 Billionen Euro, die im Feuer stehen.

Es geht ums Geld: Die Chefs von CSU, CDU und SPD (v.l.), Markus Söder, Annegret Kramp-Karrenbauer, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, nach dem Koalitionsausschuss im Januar. Foto: dpa Picture-Alliance / Paul Zinken / picture alliance/dpa

Das ist dreimal so viel Geld, wie der Bund sonst in einem ganzen Jahr ausgibt. Aber nicht jeder Euro ist bereits verloren, außerdem kann sich Deutschland an den Finanzmärkten zu Topkonditionen Geld leihen, verdient daran sogar.

Wie nach der Finanzkrise 2008/09 sichert der Staat über Bürgschaften Kredite ab, die Hausbanken an notleidende Firmen vergeben. Vater Staat springt nur ein, wenn eine Firma pleitegeht und den Kredit nicht zurückzahlen kann.

Nach früheren Angaben des Finanzministeriums aus dem Jahr 2018 kostete die Bankenkrise die Steuerzahler mindestens rund 70 Milliarden Euro. Besonders teuer waren aufwendige Rettungsaktionen und Kapitalspritzen für die Skandal-Immobilienbank HRE und mehrere Landesbanken.

Die Corona-Krise aber erfasst nicht wie damals vornehmlich den Finanzsektor, sondern alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche. Deshalb dürften die volkswirtschaftlichen Kosten der Pandemie weitaus höher ausfallen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stimmte die Bürger auf wirtschaftlich schwierige Zeiten ein. „Wir werden einiges von dem gemeinsam erarbeiteten Wohlstand preisgeben“, sagte er in einer Videobotschaft. „Aber wir sind und wir bleiben eine starke Volkswirtschaft – mit Millionen Menschen, die weiter anpacken oder wieder loslegen wollen. So wie wir das Virus gemeinsam besiegen werden, so werden wir uns mit Fleiß und Klugheit auch aus dem wirtschaftlichen Tal gemeinsam wieder herausarbeiten.“

Steinmeier mahnt zu Sorgsamkeit und Solidarität in Corona-Krise Steinmeier mahnt zu Sorgsamkeit und Solidarität in Corona-Krise





Was plant die Koalition an neuen Hilfen?

Die SPD-Fraktion will neue Soforthilfen für die Gastronomie. Die direkten Zuschüsse für Kleinunternehmer und Solo-Selbstständige sollten um drei Monate verlängert werden: „Das wäre eine direkte, zielgerichtete und befristete Hilfe“, sagte Fraktionsmanager Carsten Schneider. Den Vorstoß vor allem aus der CSU, die Mehrwertsteuer für die Gastronomie zu senken, sieht die SPD skeptisch.

Wie viel Geld ist für Konjunkturpakete noch übrig?

Nach der Phase der Pandemie-Eindämmung will die Regierung Anreize setzen, damit die Wirtschaft schnell aus den Startlöchern kommt und Verbraucher wieder konsumieren. Nach der Bankenkrise gab es eine staatliche Abwrackprämie, um die Autoindustrie zu unterstützen.

SPD und Grüne pochen schon jetzt darauf, dass Corona-Konjunkturprogramme ökologisch ausgerichtet sein sollten. Grundsätzlich einig sind sich Union und SPD, dass weitere Milliardenschübe in die Digitalisierung gehen sollen. Aus Regierungskreisen hieß es, für Konjunkturhilfen stünden mindestens 50 Milliarden Euro bereit.

Wer trägt die Kosten, wird es eine Corona-Millionärsabgabe geben?

Für eine künftige Bundesregierung wird Politikmachen nach der Wahl 2021 kein Zuckerschlecken. Von 2023 an ist der Bund verpflichtet, pro Jahr fünf Milliarden Euro an Corona-Verbindlichkeiten zu tilgen. Innerhalb von 20 Jahren sollen so die Corona-Lasten abgetragen werden.

Das wird bedeuten: Sparen, bis es quietscht – es sei denn, die Weltwirtschaft springt so stark wieder an, dass Deutschland aus seinen Schulden rascher herauswachsen kann.

Die Linkspartei wäre sofort mit dabei. Eine solche einmalige Abgabe sei „eine der Möglichkeiten, die Staatsfinanzen nach der Krise wieder in Ordnung zu bringen“, sagte Esken kürzlich.

In der Koalition mit CDU und CSU hat dieser Vorschlag keine Chance auf eine Umsetzung. Neben verfassungsrechtlichen Bedenken würde so eine Abgabe, gemessen an den Corona-Krisenkosten, auch nur einen eher symbolischen Betrag einbringen. Bevor die Vermögensteuer Mitte der 1990er-Jahre vom Verfassungsgericht auf Eis gelegt wurde, hatten die Länder insgesamt nur knapp fünf Milliarden Euro kassiert. Zum Vergleich: Alle Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) lagen 2019 bei 735 Milliarden Euro.

Corona-Pandemie – mehr zum Thema