Gericht: Berlin-Wahl muss komplett wiederholt werden

Nach Wahl-Chaos: Berlin beruft Landeswahlleiterin ab

Der Berliner Senat hat nach dem chaotischen Ablauf der Wahlen in der Hauptstadt Landeswahlleiterin Petra Michaelis ihrem Wunsch entsprechend von ihrem Amt abberufen. In Berlin war es am 26. September zu schweren Pannen wie vertauschten oder fehlenden Stimmzetteln gekommen.