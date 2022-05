Ukraine-Krieg: Russland probt Atomwaffen-Angriff – So ernst ist die Lage

Es ist wohl eine gezielte Drohgebärde Russlands an die Adresse des Westens: Mitten im Ukraine-Krieg hat die russische Armee auf ihrem westlichen Vorposten Kaliningrad einen Atomangriff geübt. Rund hundert Soldaten hätten den elektronischen Start mobiler Raketensysteme vom Typ Iskander mit Atomwaffen simuliert, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Geübt worden seien Angriffe auf militärische Ziele eines imaginären Feindes und die Reaktion auf einen Gegenschlag.

Unter normalen Umständen wäre eine solche Übung nicht spektakulär. Sowohl Russland als auch die USA spielen solche Nuklear-Einsätze regelmäßig durch, einmal jährlich auch die Nato: Erst im vergangenen Oktober trainierten 14 Nato-Staaten die Verteidigung mit amerikanischen Atombomben, die in Deutschland und anderen Ländern Europas lagern. Lesen Sie auch: Russisches Fernsehen simuliert Atomangriff auf Europa

Russland: Atom-Angriffe auf den Westen werden im Fernsehen simuliert

Doch im Ukraine-Krieg ist die Übung eine klare Botschaft an den Westen: In Kaliningrad hat Russland in den letzten Jahren moderne Mittelstreckenraketen und entsprechende Atomsprengköpfe stationiert, die in wenigen Minuten Ziele in Deutschland und Westeuropa erreichen können. Das hat schon vor dem Krieg Sorge in der Nato ausgelöst.

Das Manöver reiht sich nun offenbar ein in eine Serie von russischen Versuchen, Angst zu schüren: Präsident Wladimir Putin hat wiederholt gewarnt, eine Einmischung des Westens in den Ukraine-Krieg könne „blitzschnell“ eine historisch einmalige Reaktion auslösen, also einen Atomkrieg.

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Lwiw: Galina Makets (mitte) trauert um ihren gefallenen Bruder Igor. Der 59-jährige war am 27 April bei Izyum verwundet worden.

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Panzer der Miliz der Volksrepublik Donezk stehen neben einem beschädigten Wohnhaus in Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein einheimischer Zivilist kocht neben seinem Haus in Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Mann geht an einem zerstörten Wohnhaus in Mariupol vorbei. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Olena steht in ihrer zerstörten Straße in Tschernihiw mit zwei geretteten Puppen ihrer Kinder. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Auch für Journalistinnen und Journalisten ist die Arbeit in der Ukraine lebensgefährlich. Foto: Rodrigo Abd / picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Auf dem Gelände rund um Asowstal kommt es weiterhin zu heftigen Gefechten. Noch mehr als 30 Kinder sollen im Stahlwerk eingeschlossen sein. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Eine Frau umarmt vor einem Zentrum für Vertriebene im ukrainischen Saporischschja ihre Verwandten. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Feuerwehrleute löschen einen Brand, der entstanden ist, als das russische Militär einen Park in Charkiw bombardiert hat. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In Mariupol schieben Menschen ein demoliertes Auto über die Straße. Die Nachrichtenagentur AP geht davon aus, dass durch den russischen Angriff auf das Theater am 16. März bis zu 600 Menschen getötet worden sein könnten. Foto: Victor / dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Nach etlichen gescheiterten Versuchen sind wieder Evakuierungen von Zivilisten aus Mariupol geglückt. Diese Frau ist mit ihrem Hund in Saporischschja im Süden der Ukraine angekommen. Foto: Ed JONES / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Anwohner schließen die Fenster eines Wohnhauses mit Sperrholz nach russischem Beschuss in Dobropillja in der Region Donezk in der Ostukraine Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Vor dem Krieg schmiedete Andrii Paliy Rüstungen für Mittelalterfeste. Jetzt stellt er in seiner Werkstatt in Saporischschja kugelsichere Westen für die ukrainische Armee her. Foto: Ed JONES / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukrainische Soldaten erreichen ein verlassenes Gebäude um sich medizinisch versorgen zu lassen, nachdem sie zwei Monate an der Front im Kramatorsk gekämpft haben. Foto: Yasuyoshi CHIBA

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Irpin: Savelii (10) steht am Grab seines Vaters Igor, der bei der Verteidigung der Stadt Irpin als Mitglied der Territorialverteidigung getötet wurde. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Polizisten und Mitglieder der Armee inspizieren das Gebiet nach einer Explosion in Kiew. Während des Besuchs von UN-Generalsekretär Guterres hat Russland die Hauptstadt mit Raketen beschossen. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Nach einer Explosion in Kiew sind Rettungskräfte im Einsatz. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Spirituosenhändler betrachtet die Schäden an seinem Geschäft nach einer Explosion im Stadtzentrum Kiews. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Rettungskräfte entfernen Trümmer von zerstörten Häusern in Saporischschja. Russische Behörden haben Nuklearspezialisten in das Atomkraftwerk der Stadt geschickt. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Die russische Armee hat ihre Offensive fortgesetzt und besonders die Großstadt Charkiw ins Visier genommen.



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Bewohner von Charkiw haben in einer U-Bahn-Station Schutz gesucht, die als Luftschutzbunker dient. Foto: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukrainische Soldaten fahren auf einem Panzer in einem Vorort von Kiew. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukrainische Soldaten installieren ein Maschinengewehr auf einem Panzer. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In Borodjanka sind nur noch Ruinen eines Wohnblocks übrig. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Valentyna Sherba vor den Ruinen ihres Familienhauses in Tschernihiw. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Mann aus dem Donbass wartet am Bahnhof von Pokrowsk auf seine Evakuierung in eine sichere Stadt in der Ukraine. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ausgebrannt und überrollt: Zerstörte Autos auf einer Landstraße in der Nähe von Butscha. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Die achtjährige Lilia lebt mit ihren Eltern und einem Hund seit Kriegsbeginn in einem unterirdischen Parkhaus in Charkiw. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In Mariupol werden die Straßen von russischen Panzern kontrolliert. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Menschen im ukrainischen Ozera gehen mit Blumen in den Händen zu einer Beerdigung. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Das Stahlwerk Azovstal in Mariupol, wo sich nach ukrainischen Angaben noch immer rund 1.000 Zivilisten befinden. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein ukrainischer Soldat entzündet Kerzen in der Wolodymyski-Kathedrale. Trotz internationaler Bitten um eine Feuerpause haben russische Soldaten auch am orthodoxen Osterfest weiter angegriffen. Foto: dpa

Im russischen Fernsehen wird beinahe täglich das Atombomben-Arsenal vorgeführt und über nukleare Angriffe auf westliche Staaten gesprochen, sogar mit präzisen Szenarien: Von Kaliningrad aus wäre die Bombe demnach in 106 Sekunden in Berlin, erfuhr das russische TV-Publikum.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Nu­kleareinsatz: Putins Versuch der Einschüchterung des Westens

Nach innen bereitet Putin mit dieser Kampagne womöglich eine Mobilmachung für den Ukraine-Krieg vor. Richtung Westen aber geht es offenkundig um Einschüchterung, um außenstehende Akteure vor einer Einmischung im Ukraine-Krieg abzuschrecken, wie es in einer neuen Analyse des Berliner Thinktanks Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) heißt.

Fazit: „Solange die Nato nicht direkt in der Ukraine interveniert und sich das russische Regime nicht existenziell bedroht sieht, bleibt ein beabsichtigter oder unbeabsichtigter Nu­kleareinsatz extrem unwahrscheinlich.“

Geheimdienste sehen keine Anzeichen für einen Nuklearangriff

Tatsächlich scheinen die Nato-Staaten entschlossen, die rote Linie direkter Kriegsbeteiligung nicht zu überschreiten. Umgekehrt vermeidet auch Putin eine offene Provokation der Nato-Staaten. Das Risiko eines Atomwaffeneinsatzes gegen ein Nato-Mitglied wäre für ihn immens – das Bündnis wäre auf Gegenschläge vorbereitet, der nächste Weltkrieg wäre kaum vermeidbar.

Westliche Geheimdienste beobachten jede Bewegung um die russischen Atomwaffendepots: Bislang, heißt es, gebe es keinerlei Anzeichen, dass Putin tatsächlich einen Nuklearangriff vorbereiten könnte. Die Atomdrohungen, sagt SWP-Sicherheitsexpertin Claudia Major, sollten nur „die westlichen Gesellschaften verängstigen und spalten“.

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Dieser Artikel erschien zuerst auf waz.de.