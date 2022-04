Ukraine-Krieg Liveblog: Russland droht Finnland und Schweden wegen Nato-Beitritt

Moskau erwägt bei einem Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens eine Waffen-Aufstockung an den Außengrenzen. Mehr Nachrichten im Blog.

Das russische Kriegsschiff "Moskwa" ist bei einem Einsatz im Schwarzen Meer vor Odessa offenbar schwer beschädigt worden. Während Russland von einer Munitionsexplosion an Bord spricht, will die Ukraine den Kreuzer mit Raketen attackiert haben.

Russland zieht weiter seine Truppen im Osten und Süden der Ukraine zusammen

Moskau meldet die Einnahme des Hafens von Mariupol - die Ukraine widerspricht

Die Lage des russischen Raketenkreuzers "Moskwa" ist unklar

Russland droht Finnland und Schweden bei einem potenziellen Nato-Beitritt

In Berlin geht die Diskussion um die Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland an die Ukraine weiter

Die Kritik an der Ausladung von Bundespräsident Steinmeier reißt nicht ab

Berlin/Kiew/Moskau. Russische Truppen verstärken nach ukrainischen Angaben ihre Aktivitäten im Osten und im Süden des Landes. Sie versuchten, ihre Verluste auszugleichen, die Bomben- und Artillerieangriffe gingen weiter, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft in der Nacht zu Donnerstag. In Kürze wird mit einer russischen Großoffensive gerechnet. Die USA und die Europäische Union (EU), darunter auch Deutschland, wollen die Ukraine daher massiv aufrüsten.

Die russische Armee brachte nach eigenen Angaben den Hafen der weitgehend zerstörten ukrainischen Stadt Mariupol inzwischen komplett unter ihre Kontrolle. Die ukrainischen Behörden vor Ort bestreiten das. Derweil ist unklar, ob ein russisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer gesunken ist: Die Besatzung des Raketenkreuzers "Moskwa" ("Moskau") wurde nach Angaben aus Russlands vollständig evakuiert, nachdem das Schiff durch die "Detonation von Munition infolge eines Brandes" schwer beschädigt wurde. Laut Kreml sei es aber weiter schwimmfähig.

News zum Ukraine-Krieg von Donnerstag , 14. April: Moskau erwägt bei Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens Waffen-Aufstockung an Grenzen

14.01 Uhr: Bei einem möglichen Nato-Beitritt von Finnland oder Schweden erwägt Russland eine Aufstockung seines militärischen Arsenals, einschließlich Atomwaffen, in der Nähe der Grenzen zu den skandinavischen Ländern. Im Falle eines Beitritts würden sich "die Grenzen des Bündnisses mit Russland mehr als verdoppeln", erklärte der russische Ex-Präsident und die derzeitige Nummer zwei des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, im Messenger-Dienst Telegram am Donnerstag. "Und diese Grenzen müssten verteidigt werden."

Er verwies auf die Verlegung von Infanterie und Luftabwehrsystemen in den Nordwesten Russlands sowie auf die Verlegung von Seestreitkräften in den Finnischen Meerbusen, der Teil der Ostsee ist. Mit Blick auf die finnische und schwedische Bevölkerung betonte er, dass "niemand, der bei klarem Verstand ist, eine Zunahme der Spannungen an seiner Grenze wünschen und neben seinem Haus Iskander-, Hyperschall-Raketen und Schiffe mit Atomwaffen haben möchte".

Die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson (l) mit ihrer finnische Amtskollegin Sanna Marin in Stockholm. Foto: dpa

Moskau: Kriegsschiff "Moskwa" nach Munitionsexplosion weiterhin schwimmfähig

13:48 Uhr: Das russische Kriegsschiff "Moskwa" ist laut Angaben Moskaus nach einer Explosion von Munition an Bord weiterhin schwimmtüchtig. Die an dem russischen Militäreinsatz in der Ukraine beteiligte "Moskwa" sei nicht gesunken, erklärte das Verteidigungsministerium am Donnerstag. "Es gibt kein offenes Feuer. Die Munitionsexplosionen haben aufgehört. Der Kreuzer Moskwa bleibt schwimmfähig."

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde die Raketenbewaffnung des Schiffs nicht beschädigt. Die Besatzung sei evakuiert und auf nahe gelegene Schiffe im Schwarzen Meer gebracht worden. Die "Moskwa" solle nun in den Hafen geschleppt werden, erklärte das Ministerium.

Das russische Kriegsschiff ist nach Angaben aus Kiew von einer ukrainischen Anti-Schiffsrakete getroffen worden. Foto: dpa

13.32 Uhr: Wegen mutmaßlichen Geheimnisverrats aus streng vertraulichen Sitzungen hat die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Strafanzeige gestellt. Dies bestätigte ihr Büro am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP, nachdem zuerst das Magazin "Focus" darüber berichtet hatte. Demnach geht es um den Verdacht, dass brisante Informationen zur Lage in der Ukraine an Medien weitergegeben wurden.

Die Strafanzeige sei bei der Staatsanwaltschaft Berlin gestellt worden, teilte Strack-Zimmermanns Büro AFP mit. Der aktuelle Fall betrifft die Weitergabe von Abhörprotokollen, welche die Verantwortlichkeit russischer Soldaten für Massaker an der ukrainischen Bevölkerung in Butscha bei Kiew beweisen sollen. Davon sind laut "Focus" auch zwei internationale Partnerdienste betroffen, die jetzt um die Geheimhaltung ihrer vertraulichen Informationen fürchteten.

