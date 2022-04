Ukraine-Reise: Absage an Steinmeier zeigt Enttäuschung Kiews

Steinmeiers Besuch in Kiew nicht gewünscht

Ein Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Ukraine ist von der Führung in Kiew abgelehnt worden. Sein polnischer Kollege Andrzej Duda habe in den vergangenen Tagen angeregt, nach Kiew zu reisen, sagte Steinmeier in Warschau.