Russland: Spionage – Deutschland wird immer mehr zum Ziel

Der Ausbruch des Ukraine-Krieges wurde von einem Ausfall eines Satellitennetzwerks über Europa begleitet. Das Angriffsziel waren sicher die Kommunikationsstrukturen der ukrainischen Streitkräfte. Betroffen waren europaweit aber auch fast 6.000 Windkraftanlagen, die zumeist via Satellit überwacht und gesteuert werden.

Weil sie zur kritischen Infrastruktur zählen, meldete der Betreiber den Vorfall an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die russischen Hacker hatten eine Priorität, ein Ziel, ein Fokus. Andere Staaten waren nur nachrangig betroffen; dass die Windräder mit in Leidenschaft gezogen wurden, war nur ein so genannter Spill-over-Effekt.

Es spricht aber viel dafür, dass Westeuropa demnächst viel stärker ins Visier der Russen geraten wird: Von Cyberangriffen, Desinformation, Sabotage und Spionage. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat nach Informationen unserer Redaktion alle Abgeordneten im Bundestag und Ministerien ausdrücklich davor gewarnt. Lesen Sie dazu: Verfassungsschutz warnt Abgeordnete vor Putins Hackern

Deutschland wird für russische Geheimdienste interessanter

Deutschland ist für die russischen Geheimdienste interessanter denn je. Die Gründe dafür:

Weil die Bundeswehr mit Milliardeninvestitionen massiv aufgerüstet und modernisiert wird

Weil die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützt wird

Weil als Reaktion auf den Krieg Sanktionen gegen Russland und Präsident Wladimir Putin verhängt wurden

Zu erwarten sind denn auch mehr Rüstungsspionage, Cyber-Attacken auf Unternehmen und die kritische Infrastruktur, nicht zuletzt Versuche, die Sanktionen in Deutschland zu umgehen. In letzter Konsequenz ist auch die Ausspähung von russischen Oppositionellen zu befürchten, die in Deutschland leben. Bis hin zu Tötungsmissionen. Unrealistisch sind sie nicht. Das hat sich schon in der Vergangenheit gezeigt. Seit Jahren steigt beim Generalbundesanwalt die Zahl der Verfahren wegen geheimdienstlicher Aktivitäten.

Der Verfassungsschutz ist gerade dabei, sich neu zu sortieren. Nach dem (vorläufigen) Ende des Ost-West-Konflikts, des so genannten Kalten Kriegs wurde die Spionageabwehr immer weiter runtergefahren. Bei diversen Reformen und Rotstiftaktionen war sie zum Steinbruch geworden. Lesen Sie auch: Ukraine-Krieg: Warnung vor Cyber-Attacken beider Seiten

Verfassungsschutz : 40 "Diplomaten" ausgewiesen

Mal stand der Linksextremismus im Fokus, mal die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus im Vordergrund, in der letzten Jahren wiederum der Kampf gegen den Rechtsextremismus – für Innenministerin Nancy Faeser (SPD) die wichtigste Herausforderung. Nun aber kommt die gute alte Spionageabwehr wieder zurück. Amtschef Thomas Haldenwang dürfte gar nicht umhinkommen, sie wieder personell zu verstärken.

Die Spionageabwehr steht vor einer neuen Herausforderung. In einer ersten Maßnahme zum Selbstschutz hatte Außenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen) Anfang April 40 russische "Diplomaten" ausgewiesen. Die letzten von ihnen verließen gerade Deutschland in Sondermaschinen.

Es sind Vertreter der Botschaften und der Konsulate, von denen man annimmt oder sicher weiß, dass die Diplomatie nur eine Tarnung ist, eine Legende. Es ist schwer zu sagen, wie empfindlich der Schlag Russland trifft. Offiziell kann man die frei gewordenen Stellen nicht einfach neu besetzen. Denn die Entsendung neuer "Diplomaten" bedarf der Zustimmung des Gastlandes. Aber die Russen können natürlich illegal Spione einschleusen, reisende Agenten. Der Verfassungsschutz weiß das auch.

