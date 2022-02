Ukraine-Krieg: Hacker legen Webseite russischer Regierung lahm

Berlin. Die Hackergruppe „Anonymous“ hat Webseiten russischer Stellen lahmgelegt – und will so der Ukraine im Kampf gegen Russland helfen.

Die Botschaft der Hacker ist eindeutig. „Herr Putin“, sagt eine computergenerierte Stimme in dem Video. „Wir fordern Sie auf, die Rechte der Menschen in der wieder herzustellen, und als gewählter Offizieller zurückzutreten.“ In der Videobotschaft ist eine Person mit einem Kapuzenpullover zu sehen, im Hintergrund schwirren Zahlen und Daten durch den Cyberraum. Die Person trägt eine Maske, ein fein gesetzter Schnurrbart, ein schelmischer Ausdruck. Es ist das Erkennungszeichen der Hackergruppe „Anonymous“.

Die Hacker beziehen Positionen gegen Russlands Herrscher Wladimir Putin und seinen Einmarsch in der Ukraine. Die Gruppe veröffentlicht ein Video, das sie selbst als Kriegserklärung beschreiben. Als Cyberkrieg gegen die russische Regierung.

Nun sind Internetseiten der russischen Verwaltung über Stunden nicht zu erreichen, auch die Regierungsseiten und die Webseite des Kremls sind betroffen. Genauso Putins zentrales Kommunikationsorgan, das Nachrichtenportal von RT, früher „Russia Today“. Auch die Hackergruppe selbst bekennt sich zu den Übergriffen – und wirbt damit in den sozialen Netzwerken.

Unter „Anonymous“ sammeln sich weltweit verschiedene Gruppen und Akteure

Welche erfolgreichen Angriffe auf das Hacker-Kollektiv Anonymous zurückgehen, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Doch Analysten, die Schadsoftware und Cyberangriffe im Netz observieren, berichten von entsprechenden Webseiten, die außer Betrieb waren. Darunter auch Portale russischer Banken.

Unter „Anonymous“ sammeln sich weltweit verschiedene Gruppen und Akteure und definieren gemeinsame Aktionen und Angriffsziele. Sie sind Teil einer Bewegung, die als „Hacktivismus“ beschrieben wird – eine Mischung aus Aktivismus und Hacking.

„Anonymous“ fällt schon seit Jahren mit Hacking-Zielen auf, gehört zu den größten Gruppen weltweit. Sie sollen hinter Angriffen auf Kreditkarten-Firmen wie Mastercard stecken, als die Konten der „Whistleblower“-Plattform Wikileaks eingefroren hatten. Auch den Technik-Konzern Sony nahm die Gruppe ins Visier.

Ziele: Sony, der „Islamische Staat“ – und Antisemiten wie Attila Hildmann

Auch politische Akteure wurden Ziel von Kampagnen von „Anonymous“, etwa die Terrororganisation „Islamischer Staat“ oder der Rechtsextremist Attila Hildmann.

Nun wollen die „Hacktivisten“ an der Seite der Ukraine gegen die russische Regierung vorgehen. Bereits vor Tagen hatte die ukrainische Regierung im Krieg mit Russland Hackergruppen dazu aufgerufen, sich für ihr Heimatland einzusetzen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

In Hackerforen tauchte demnach eine Anfrage auf, die wohl im Auftrag der Regierung eingestellt wurde. „Ukrainische Cybercommunity! Es ist an der Zeit, sich an der Cyberverteidigung unseres Landes zu beteiligen“, hieß es in dem Posting. Yegor Aushev, Mitgründer eines Cybersicherheitsunternehmens in Kiew, erklärte gegenüber Reuters, er habe den Beitrag auf Anfrage eines hochrangigen Beamten des Verteidigungsministeriums verfasst.

