SPD: Lars Klingbeil will Parteivorsitz mit Saskia Esken

Berlin. Lars Klingbeil will Norbert Walter-Borjans als SPD-Parteichef beerben. Gemeinsam mit Co-Chefin Saskia Esken will er die SPD führen.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil will Norbert Walter-Borjans' Nachfolger als Vorsitzender seiner Partei werden. Er und Parteichefin Saskia Esken wollen die SPD gemeinsam führen. Das erklärten beide nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Montag in einer SPD-Präsidiumssitzung. Das Präsidium nahm den Vorschlag an. Zuvor hatte die "Bild" über Klingbeils Erklärung berichtet.

Walter-Borjans hatte Ende Oktober erklärt, nicht erneut für den Parteivorsitz kandidieren zu wollen. Esken hatte bereits angekündigt, erneut für den Parteivorsitz kandidieren zu wollen.

Die Wahl zur neuen Parteispitze soll auf dem SPD-Parteitag am 10. bis 12. Dezember stattfinden. (dpa/jkali)