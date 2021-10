Grüne: Ampel-Koalition mit SPD und FDP ist Wunsch-Koalition

Eineinhalb Wochen nach der Bundestagswahl gibt es eine erste Entscheidung, in welche Richtung die Regierungsbildung in den kommenden Wochen weitergehen könnte. Das grüne Spitzenduo Annalena Baerbock und Robert Habeck erklärte am Mittwochmorgen im Bundestag, dass die Partei nach den Vorsondierungen der vergangenen Tage in Sondierungsgespräche zu dritt mit FDP und SPD einsteigen will.

Einen entsprechenden Vorschlag habe man der FDP kurz vor dem öffentlichen Statement gemacht, so Parteichef Robert Habeck am Mittwoch. „Die Gespräche der letzten Woche haben gezeigt, dass dort die größten inhaltlichen Schnittmengen denkbar sind“, sagte er mit Blick auf eine mögliche Ampel-Koalition.

Grüne: Keine „Komplett-Absage“ an Jamaika

„Denkbar heißt aber ausdrücklich, dass der Keks noch lange nicht gegessen ist“, sagte Habeck. Es gebe „erhebliche offene Stellen und auch Differenzen“ sowohl zwischen Grünen und FDP als auch Grünen und SPD.

Die Entscheidung sei deswegen auch nicht als „Komplett-Absage an Jamaika“ zu verstehen. Die Union habe sich wirklich bemüht, sei den Grünen auch „weit und sortiert“ entgegengekommen, vor allem beim Klimaschutz, sagte Habeck. Die Union sei trotzdem nicht die Favoritin der Grünen für eine Koalition: „Aber es gibt auch große Differenzen und unterschiedliche Sichtweisen auf die Frage von Gesellschaftspolitik und vor allem die nächsten Schritte von europäischer Integration.“

Auch FDP will Dreiergespräch mit SPD und Grünen - bereits Donnerstag

Auch die FDP will nun zunächst mit SPD und Grünen über ein mögliches Regierungsbündnis sprechen. „Wir haben den Vorschlag eines Gesprächs mit der SPD angenommen“, sagte Parteichef Christian Lindner am Mittwoch in Berlin nach internen Beratungen. Zuvor hatten die Grünen ein Dreiergespräch mit SPD und FDP vorgeschlagen. Gespräche zur Bildung einer sogenannten Jamaika-Koalition mit Union und Grünen blieben aber weiterhin eine Option, machte Lindner deutlich.

Der FDP-Chef sagte, er habe SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz vorgeschlagen, dass es bereits am Donnerstag ein Gespräch zu dritt gebe, dies werde auch passieren. Es gebe keine Parallelgespräche mit Union und Grünen über die Bildung eines Bündnisses.

Wie lange eine entsprechende Sondierungsphase dauern soll, bevor eine Entscheidung über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen fällt, ist offen. Die Erfahrung aus den Ländern habe aber gezeigt, dass das in einer „einstelligen“ Zahl von Sitzungen zu bewältigen sei, sagte Habeck. (tma/bef/dpa)