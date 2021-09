CDU: Motivations-Video für Laschet sorgt für heftige Kritik im Netz

Mit einem Motivations-Video wollte die CDU ihre Anhänger offenbar noch einmal für die verbleibenden Tage im Wahlkampf mobilisieren. Am Sonntagabend kursierte der Clip kurzzeitig auf Twitter – und sorgt seither für viel Kritik. In dem Video, das offenbar auf einem großen Bildschirm im Foyer der CDU-Parteizentrale im Berliner Konrad-Adenauer-Haus gezeigt wurde, ist der US-Schauspieler Leonardo DiCaprio in seiner Rolle als "Wolf of Wall Street" zu sehen. Er heizt mit einer leidenschaftlichen Ansprache eine Menschenmenge auf. Lesen Sie auch: "Anne Will" nach Triell: Spahn sorgt mit Theorie für Ärger

Hier das gesamte Video, gepostet von einem CDU-Mitarbeiter (und dann wieder gelöscht) pic.twitter.com/Y1SkHA7a3H — Felix Dachsel (@xileffff) September 12, 2021

Die Untertitel im Clip sind allerdings verändert. Statt des Originaltextes heißt es: "Und wir überholen die Sozen", und weiter: "Ausgeschlumpft, lieber Olaf!" Die Menge im Film jubelt an dieser Stelle. "Lasst uns jetzt raus gehen und lasst uns die Leute mit Armin Laschet gemeinsam überzeugen", so die CDU-Untertitel weiter. "Und zur Not erzwingen wir es. Wir erzwingen es und liegen 100.000 Stimmen vorne." Auch interessant: Armin Laschet beim Triell im Angriffsmodus - So lief die Sendung

Motivations-Video: CDU erntet scharfe Kritik

Für diese Worte erntet die CDU scharfe Kritik in den sozialen Netzwerken. "Zur Not erzwingen wir es" – besonders dieser Satz stößt vielen Nutzerinnen und Nutzern bei Twitter sauer auf. Manche fühlen sich an den früheren US-Präsidenten Donald Trump erinnert. "Sie wollen die demokratische Wahl zur Not erzwingen? So wie Trump?", schrieb ein Nutzer. Ein anderer fragt unter dem Hashtag #CDU, ob es sich dabei um einen Aufruf zur Wahlmanipulation handele.

Auch die Wahl des Films, mit DiCaprio als dubiosem Investmentbanker als Hauptfigur, sorgt für Ärger. "Tolle Botschaft auch für eine von Korruption geschüttelte Partei, ausgerechnet diesen Film zu zeigen, in dem es um strukturellen Beschiss geht", twitterte der Autor und Moderator Micky Beisenherz.

Tolle Botschaft auch für eine von Korruption geschüttelte Partei, ausgerechnet diesen Film zu zeigen, in dem es um strukturellen Beschiss geht. Klasse Idee. — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) September 12, 2021

Super, sich vom Biopic über einen Wall Street-Betrüger motivieren zu lassen. Aber es zeigt doch, welcher Geist da im Adenauer-Haus herrscht. Gewinnen um jeden Preis. #Laschet #CDUAbwaehlen — Holger Hinz (@holgereluard) September 12, 2021

CDU-Video: Ausgerechnet mit DiCaprio

Allerdings gab es auch Spott, weil ausgerechnet ein Film mit DiCaprio in der Hauptrolle ausgewählt wurde – Leonardo DiCaprio macht seit langem auf die Gefahren der Klimakrise aufmerksam. Der Union wird von vielen Beobachterinnern und Experten eher vorgeworfen, in diesem Bereich zu zögerlich zu handeln.

Der Clip endet mit den Worten: "Wir sind geschlossen. Wir sind entschlossen. Wir gewinnen diese Bundestagswahl. Jetzt lasst uns 14 Tage durchkämpfen!" DiCaprio brüllt auf dem Bildschirm ins Mikro. Das Video war zunächst wieder gelöscht worden. Der Chefredakteur des Onlinemagazins "VICE" hatte die Sequenz allerdings gesichert. Auf eine Bitte um Stellungnahme gegenüber dieser Redaktion haben weder das Konrad-Adenauer-Haus noch der sächsische CDU-Pressesprecher Paul Schäfer bislang reagiert. (mja)