Grüne singen in neuem Spot - Baerbock und Habeck verzichten lieber

Berlin "Kein schöner Land in dieser Zeit" ist ein altes Volkslied. Nun haben die Grünen den Klassiker für ihren Wahlwerbespot umgedichtet.

Der Wahlkampf geht weniger als fünf Wochen vor der Bundestagswahl in die heiße Phase. Ein Grund für die Grünen, sich für ihren Wahlwerbespot an die Neuinterpretation des alten Volkslieds "Kein schöner Land in dieser Zeit" zu machen: Die Partei hat über Youtube und Twitter den Spot mit ihrer Eigenkreation "Ein schöner Land" veröffentlicht.

Jetzt alles geben, den Aufbruch leben – wir sind bereit. "Ein schöner Land" ist möglich.

👉 GRÜN wählen am 26. September #btw21 oder schon heute per Briefwahl. Für ein klimaneutrales, gerechteres Morgen für alle. pic.twitter.com/Ba434nNc4K — BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) August 24, 2021

In dem kurzen Streifen wird das Wahlprogramm der Grünen verkürzt in Liedform dargeboten: "Müssen uns're Erde wahr'n, fürs Leben wird es hier zu warm", heißt es etwa darin. Neben zahlreichen unbekannten Gesichtern tritt die Fernsehköchin Sarah Wiener in dem Clip auf.

Grünen-Wahlwerbespot: Baerbock und Habeck singen nicht

Annalena Baerbock und Robert Habeck verzichten hingegen lieber auf einer Gesangseinlage: Sie sind nur am Ende des Wahlwerbespots zu sehen. "Jetzt alles geben, den Aufbruch leben, wir sind bereit", kündigen sie darin an.

Für den Spot ist die parteieigene Agentur Neues Tor 1 verantwortlich. Laut den Grünen läuft das Video ab diesem Dienstag in "ausgewählten Online-Kanälen". Im Fernsehen soll der Clip erstmals am Dienstagabend im Ersten zu sehen sein.

Agentur und Partei setzten in dem Video "auf mehr als 20 Unterstützerinnen und Unterstützer" anstelle von professionellen Sängern und Sängerinnen, so die Grünen. Demnach singen sie zuhause oder am Arbeitsplatz einzelne Zeilen des umgedichteten Textes.

Das Netz verspottet die Grünen für Wahl-Song

Die Reaktionen auf das musikalische Experiment fallen in den sozialen Medien durchwachsen aus: Die Grünen ernten jede Menge Spott.

Vielleicht WOLLEN die Grünen gar nicht gewählt werden?! — Jan Böhmermann 🦠🤨 (@janboehm) August 24, 2021

Jan Böhmermann hat sich bereits zu dem Clip zu Wort gemeldet - und sinniert in einem Tweet darüber, dass die Grünen vielleicht gar kein Interesse an den Stimmen der Wählerinnen und Wähler haben.

Alles, was ich über Fremdscham weiß, habe ich von dem Werbevideo der Grünen gelernt. — Dings Bums (@bueroprinzessin) August 24, 2021

Auf Twitter ist in vielen Beiträgen von "Fremdscham" die Rede.

Wenn ich mir vorstelle, dass da Menschen ERNSTHAFT in einer Agentur gesessen, auf das Endergebnis geblickt und gesagt haben: „Das ist gut und sympathisch, das kommt an“ https://t.co/C97BXsGY8i — Mareile (@Hoellenaufsicht) August 24, 2021

Eine Nutzerin fragt sich, welche Agentur das Ergebnis des Clips abgesegnet hat.

Irgendwie erinnert mich der #Grüne #Spot an dieses Video. Keine Ahnung warum. Tut mir leid.https://t.co/fojewlMeTX — René Kissler 🚟🌹 (@DenkLaut) August 24, 2021

Ein Twitter-User fühlt sich an einen Meilenstein der Musikgeschichte erinnert.

Womöglich hat das einfach wirklich keiner final abgenommen … pic.twitter.com/56yvgU0lli — Nils Markwardt (@FJ_Murau) August 24, 2021

Ein weiterer Punkt, der die Gemüter erhitzt, ist der Rechtschreibfehler in den Untertiteln: "Es gibt so viel, dass [sic!] uns vereint."

Schöner Spot. Echte Menschen. Hat man sonst vor künstlicher Perfektheit selten.

(Und wem das nicht gefällt, der kann ja bei Retortenmusik, Autotune und Photoshop bleiben.) — Madzia P. (@Mamuuusia) August 24, 2021

Allerdings können sich die Grünen auch über Zuspruch freuen: So heben einige Nutzer die Authentizität des Videos positiv hervor. "Echte Menschen. Hat man sonst vor künstlicher Perfektheit selten", schreibt beispielsweise eine Twitter-Userin.

Für die Grünen ist es nicht das erste Mal, dass sie traditionelles deutsches Liedgut umschreiben. 2018 starteten die Parteichefs Habeck und Baerbock auf eine Sommerreise, die unter dem Motto "Des Glückes Unterpfand" stand, einem Textfragment aus der deutschen Nationalhymne.

