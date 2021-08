Gegen die Taliban: Diese Kämpfer wollen die Islamisten besiegen

Kleinere Proteste gegen Taliban in Kabul und Dschalalabad

Wenige Tage nach der Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan hat es in Kabul kleinere Proteste gegen die Islamisten gegeben. Auch in der ostafghanischen Stadt Dschalalabad gingen Menschen auf die Straße.