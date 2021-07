USA: Biden warnt vor einem Krieg mit Russland

Man sollte sich von dem Lächeln des netten älteren Herrn nicht täuschen lassen. Beim Gipfel Mitte Juni in Genf hatte US-Präsident Joe Biden noch einen zivilisierten Austausch mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Jetzt zeigt Biden, dass er auch anders kann.

"Ich denke, es ist mehr als wahrscheinlich, dass wir in einem Krieg enden werden – einem echten Krieg mit einer Großmacht – als Folge eines Cyberangriffs von großer Tragweite, und die Wahrscheinlichkeit nimmt exponentiell zu", sagte der Präsident bei einem Besuch des Büros des Leiters des nationalen Nachrichtendienstes (ODNI). Die Regierung in Washington sehe eine wachsende Bedrohung durch Russland und China.

"Putin sitzt an der Spitze einer Wirtschaft, die Atomwaffen hat und sonst nichts"

Der Chef des Weißen Hauses warf Moskau eine Einmischung in die US-Kongresswahlen im Jahr 2022 durch die Verbreitung von Fehlinformationen vor. "Schauen Sie sich an, was Russland bereits in Hinblick auf die Wahlen 2022 unternimmt", sagte Biden bei einem Treffen mit US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines. "Das ist eine reine Verletzung unserer Souveränität." Lesen Sie dazu auch: USA und Russland – Für Biden ist Putin ein "Killer"

Biden griff Putin mit scharfen Worten an: Der Kremlchef habe "ein echtes Problem, er sitzt an der Spitze einer Wirtschaft, die Atomwaffen hat und sonst nichts", sagte Biden. "Er weiß, dass er in Schwierigkeiten steckt, was ihn in meinen Augen noch gefährlicher macht."

Cyberangriffe waren Bedrohung für die Lebensmittelversorgung in den USA

Der US-Präsident äußerte sich zudem besorgt über den jüngsten Anstieg an Cyberangriffen, unter anderem durch die Schadsoftware Ransomware, bei der Hacker die Daten ihrer Opfer verschlüsseln und Geld für die Wiederherstellung des Zugangs verlangen.

Das Thema Cybersicherheit steht auf der Agenda der Biden-Regierung weit oben. Zuletzt hatte eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen Angriffen auf Unternehmen wie die Netzwerkmanagementfirma Solarwinds, die Firma Colonial Pipeline, den Fleischverarbeitungsbetrieb JBS und die Softwarefirma Kaseya den USA weit mehr geschadet haben als nur den gehackten Unternehmen. Einige der Angriffe wirkten sich in Teilen der Vereinigten Staaten auf die Kraftstoff- und Lebensmittelversorgung aus.