Grüne Neues Papier: Baerbock will gleichwertige Lebensverhältnisse

In ihrer Partei gilt sie als kämpferisch, fokussiert und willensstark und zudem als sachkundig besonders in Klima- und Europafragen: Annalena Baerbock ist zur Kanzlerkandidatin der Grünen ausgerufen worden.

Beschreibung anzeigen

Berlin. Ein Fünf-Punkte-Plan von Annalena Baerbock will gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland erreichen. Das steht in dem Papier.