Belarus: Folter gegen Protassewitsch? ++ Merkel macht klare Ansage

Die EU schließt Belarus praktisch vom europäischen Luftverkehr aus und will weitere Sanktionen gegen Einzelpersonen und Unternehmen verhängen. Die Regierung hatte eine Passagiermaschine am Sonntag zur Landung in Minsk gezwungen, um einen Oppositionellen festzunehmen.

Belarussische Behörden zwingen ein Ryanair-Flugzeug unter einem Vorwand zur Notlandung in Minsk

Der belarussische Blogger und Oppositionelle Roman Protassewitsch ist an Bord und wird festgenommen

Protassewitsch legt in einem Video ein Geständnis ab, die belarussische Opposition geht davon aus, dass das Geständnis unter Folter erzwungen wurde

Nach der erzwungenen Landung beschließt die EU Sanktionen gegen Belarus

Weitere Oppositionelle wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt

Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog

Die Regierung von Belarus zwingt eine Maschine der Fluggesellschaft Ryanair zu einer Notlandung in Minsk – mithilfe eines Kampfjets der belarussischen Luftwaffe. Der wohl vorgeschobene Grund: Eine Bombe an Bord des Linienflugs 4978 auf dem Weg von Athen (Griechenland) nach Vilnius (Litauen).

Ein Sprengsatz wurde nach der Landung in Belarus' Hauptstadt nicht gefunden – dafür aber der oppositionelle Journalist und Blogger Roman Protassewitsch (26). Er befand sich an Bord der Maschine und wurde umgehend festgenommen. Er war von Machthaber Alexander Lukaschenko zuvor international gesucht worden.

Belarus: Merkel fordert Freilassung

Dieses Vorgehen der belarussischen Behörden hatte am Sonntag für internationale Empörung gesorgt. Politiker forderten umgehend eine Erklärung aus Minsk für den gravierenden Eingriff in den zivilen Luftverkehr und kündigten deutliche Konsequenzen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert die sofortige Freilassung des verhafteten Oppositionellen. Das Gleiche gelte für seine ebenfalls festgenommene Freundin, sagte Merkel am Montag beim EU-Gipfel in Brüssel.

Sie bezeichnete die belarussische Angaben zur Erklärung der Zwangslandung als "vollkommen unglaubwürdig". Der Vorfall sei ein "beispielloses Vorgehen".

Die EU kündigte am Montagabend neue Sanktionen gegen den osteuropäischen Staat an.

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Zwischenlandung der Ryanair-Maschine in Minsk im Newsblog.

Der Journalist Roman Protassewitsch, hier bei einer Verhaftung durch belarussische Polizisten im Jahr 2017. Foto: dpa

News von Dienstag, 25. Mai: UN-Menschenrechtsbüro verurteilt Festnahme von Protassewitsch

12.17 Uhr: Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hat die Verhaftung des belarussischen Bloggers Roman Protassewitsch nach der Zwangslandung seine Passagiermaschine in Minsk verurteilt. Das Büro verlangte am Dienstag in Genf die sofortige Freilassung des Regierungskritikers. "Wir fürchten um seine Sicherheit", sagte Sprecher Rupert Colville. Ein Video, das Protassewitsch in Gewahrsam zeigt, sei beunruhigend. Er habe offenbar Verletzungen im Gesicht. Es sehe danach aus, als sei er zu dem Auftritt und einer Art "Geständnis"gezwungen worden.

⚡️Ein Pro-Lukaschenko-Kanal auf Telegram veröffentlicht ein Video des festgenommenen Bloggers Protasewitsch: er sei bei guter Gesundheit und werde jetzt ein Geständnis ablegen, dass er Massenunruhen in Minsk organisiert habe. https://t.co/DubA2yeY3M — ARD Moskau (@ARDMoskau) May 24, 2021

Mehrjährige Haftstrafen für sieben Oppositionelle in Belarus

11.56 Uhr: Sieben Aktivisten der Opposition in Belarus sind am Dienstag zu Haftstrafen zwischen vier und sieben Jahren verurteilt worden. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP nach der Urteilsverkündung von einem Journalisten vor Ort. Die Regierungskritiker wurden wegen Organisation und Teilnahme "an Massenprotesten" verurteilt. Der Prozess in Mogiljow im Osten des Landes fand - bis auf die Urteilsverkündung - unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Unter den Verurteilten war Pawel Sewerinets, Co-Vorsitzender der nicht offiziell registrierten Christdemokratischen Partei. Er war im Juni 2020 festgenommen worden, als er Unterschriften für einen Oppositionskandidaten für die Präsidentschaftswahl im August sammelte. Das Gericht befand den 44-Jährigen der Organisation von "Massenunruhen" schuldig, obwohl er seit elf Monaten in Haft sitzt und nicht an den Massenprotesten gegen die umstrittene Wiederwahl von Machthaber Alexander Lukaschenko teilnehmen konnte.

Pawel Sewerinets, einer der verurteilten Oppositionellen, zeigt im Gerichtssaal das Viktory-Zeichen. Foto: STRINGER / AFP

In einem Video, das der von den USA finanzierte Sender Radio Liberty veröffentlichte, waren die Aktivisten in einem Käfig im Gerichtssaal zu sehen. "Belarus wird frei sein", skandierten sie.

Nach der Präsidentschaftswahl im August waren in Belarus zehntausende Oppositionsanhänger gegen den seit 1994 autoritär regierenden Staatschef Alexander Lukaschenko auf die Straße gegangen. Die Opposition wirft ihm massiven Wahlbetrug vor. Die belarussischen Sicherheitskräfte gingen hart gegen die Demonstranten vor. Tausende wurden festgenommen und Berichten zufolge teils schwer misshandelt. Nun geht die Justiz verstärkt gegen Aktivisten, Demonstranten und Journalisten vor.

Lufthansa und Air France meiden vorerst belarussischen Luftraum

11.13 Uhr: Die Lufthansa wird nach der erzwungenen Landung der Ryanair-Maschine den Luftraum über Belarus bis auf weiteres nicht mehr durchfliegen, teilte das Unternehmen mit. Betroffen seien davon vor allem Flüge nach Moskau. Diese müssten nun umgeleitet werden, sagte ein Sprecher am Dienstag in Frankfurt. Sie seien aber auch in der Vergangenheit nicht immer über Belarus geflogen. Über einen für Mittwoch geplanten Lufthansa-Flug von Frankfurt nach Minsk sei noch nicht entschieden. Zu den wirtschaftlichen Folgen machte das Unternehmen zunächst keine Angaben.

Auch die französische Airline Air France setzt die Flüge im belarussischen Luftraum aus. Ein Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur in Paris am Dienstag entsprechende französische Medienberichte.

Nach Angaben der europäischen Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol gab es seit Anfang April im Schnitt täglich 339 Flüge von und nach Europa durch den belarussischen Luftraum. Besonders häufig sind Verbindungen zwischen Russland (29) und China (14) von und nach Deutschland. Die weitaus meisten Flüge absolvierte die belarussische Staatsfluglinie Belavia mit 46 pro Tag, für die nun eine Landeverbot in der EU gilt.

Tichanowskaja: Festgenommener Blogger Protassewitsch wird gefoltert

9.35 Uhr: Die belarussische Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja vermutet, dass der festgenommene Blogger Roman Protassewitsch im Gefängnis gefoltert wird. Die internationale Gemeinschaft müsse nun über gemeinsame Schritte diskutieren, "um die Täter vor Gericht zu stellen", schrieb Tichanowskaja am Dienstag im Nachrichtenkanal Telegram. Zugleich forderte sie die sofortige Freilassung des 26-Jährigen und auch anderer politischer Gefangener in Belarus. Tichanowskaja lebt in Litauen im Exil.

Swetlana Tichanowskaja, belarussische Oppositionsführerin, vermutet, dass das Geständnis des Bloggers Roman Protassewitsch unter Folter entstanden sei. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/dpa

In einem am Montagabend in Belarus verbreiteten Video sagte der Blogger, er werde weiter mit den Ermittlern zusammenarbeiten und "Geständnisse über die Organisation von Massenunruhen in der Stadt Minsk" abgeben. Nach Einschätzung der Opposition wurde Protassewitsch zu den Aussagen vor laufender Kamera gezwungen. Es seien Spuren von Schlägen sichtbar gewesen.

SPD-Politiker sieht "Handschrift einer russischen Spezialoperation"

8.49 Uhr: Die erzwungene Landung einer Ryanair-Maschine in Minsk trägt nach Einschätzung des SPD-Außenpolitikers Nils Schmid (SPD) die Handschrift einer russischen Spezialoperation. Der Bundestagsabgeordnete sagte am Dienstag im Deutschlandfunk: "Ich gehe davon aus, dass eine solche Operation nur möglich war in einer engen Zusammenarbeit mit russischen Sicherheitskräften." Gerade der belarussische KGB und die russischen Geheimdienste arbeiteten sehr eng zusammen. "Die ganze Operation trägt die Handschrift einer russischen Spezialoperation, deshalb ist aus meiner Sicht klar, dass das Belarus nicht allein durchgeführt haben kann", sagte Schmid.

EVP-Fraktionsvorsitzender Weber: Vorgang in Belarus betrifft uns alle

8.17 Uhr: Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), hat die Sanktionen der Europäischen Union gegen Belarus begrüßt. "Belarus und das Vorgehen von Lukaschenko in seinem System ist eindeutig eine Gefahr für die Europäische Union und deswegen waren die Entscheidungen der Staats- und Regierungschefs von heute Nacht auch notwendig und auch angemessen", sagte Weber am Dienstag im Inforadio vom rbb. Die Entscheidungsträger in Belarus müssten spüren, dass es die EU ernst meint. Deswegen müssten die Sanktionen umgehend umgesetzt werden.

"Nach den Vorgängen in Belarus können wir uns in der Europäischen Union nicht mehr darauf verlassen, dass Flüge ordentlich durchgeführt werden", sagte Weber weiter. Bisher seien die Proteste gegen die Regierung in Belarus und das brutale Vorgehen der Regierung dagegen für viele Europäer weit weg gewesen. "Jetzt mit diesem Vorgang ist Belarus ein innereuropäisches Thema geworden, es betrifft uns alle.“"

Von der Leyen: Behörden für Protassewitschs Gesundheit verantwortlich

6.16 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat beim EU-Sondergipfel betont, dass die belarussischen Behörden für die Gesundheit des verhafteten Bloggers Roman Protassewitsch und seiner Freundin verantwortlich sind. Das sagte von der Leyen in der Nacht zu Dienstag in Brüssel. Protassewitschs Freundin soll ebenfalls in Belarus festgehalten werden.

USA wollen Belarus zur Rechenschaft ziehen und prüfen Sanktionen

2.20 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat die erzwungene Landung der Ryanair-Maschine in Mins und die Festnahme Protassewitschs auf das Schärfste verurteilt. Mit Blick auf mögliche Sanktionen gegen Belarus erklärte Biden, er habe sein Team angewiesen, "angemessene Optionen" zu entwickeln, "um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen". Dies solle in enger Abstimmung mit Partnern wie der Europäischen Union geschehen. Der Vorfall sei "skandalös", sagte Biden am Montagabend (Ortszeit).

Der Blogger Roman Protassewitsch und alle weiteren politischen Gefangenen müssten umgehend freigelassen werden, forderte der US-Präsident. Das "offenbar unter Zwang" entstandene Video von Protassewitsch nach seiner Festnahme sei ein"„schändlicher Angriff" auf politisch Andersdenkende und die Pressefreiheit. Der Präsident erklärte, er unterstütze die Forderung nach einer internationalen Untersuchung des Vorfalls. Zudem begrüßte er die von der EU am Montag auf den Weg gebrachten Sanktionen gegen Belarus.

Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan sprach zudem mit der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, wie das Weiße Haus mitteilte. Die USA unterstützten die Forderung der Menschen in Belarus nach "Demokratie, Menschenrechten und grundlegenden Freiheitsrechten", versicherte Sullivan ihr demnach. Die USA werden "das Regime" von Präsident Alexander Lukaschenko zur Rechenschaft ziehen, wie es weiter hieß. Sullivan und Außenminister Antony Blinken sprachen auch mit Irlands Außenminister Simon Coveney.

Montag, 24.Mai: EU verhängt wegen Zwangslandung von Flugzeug Sanktionen gegen Belarus

22.00 Uhr: Die EU-Staaten verhängen nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk neue Sanktionen gegen die frühere Sowjetrepublik Belarus. Wie ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Montagabend nach Beratungen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel mitteilte, sollen belarussische Fluggesellschaften künftig nicht mehr den Luftraum der EU nutzen dürfen und auch nicht mehr auf Flughäfen in der EU starten und landen dürfen. Zudem soll unter anderem die Liste mit Personen und Unternehmen erweitert werden, gegen die Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote gelten.

Charles Michel (M), Präsident des Europäischen Rates und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen während einer Medienkonferenz auf einem EU-Gipfel in Brüssel. Die EU stimmte am Montag zu, Sanktionen gegen Belarus zu verhängen. Foto: John Thys/Pool AFP via AP/dpa

Im Staatsfernsehen: Festgenommener Protassewitsch legt "Geständnis" ab

21.40 Uhr: Der in Minsk festgenommene Regierungskritiker Roman Protassewitsch hat in einem vom belarussischen Staatsfernsehen veröffentlichten Video die gegen ihn erhobenen Vorwürfe gestanden. "Ich werde weiter mit den Ermittlern zusammenarbeiten und gestehe, Massenproteste in der Stadt Minsk organisiert zu haben", sagte er in dem am Montag ausgestrahlten Video. "Das Personal geht mit mir völlig angemessen um und respektiert die Gesetze", sagt der an einem Tisch sitzende Protassewitsch in die Kamera.

Lufthansa fliegt nicht mehr in belarussischem Luftraum

20.54 Uhr: Die Lufthansa wird den belarussischen Luftraum vorerst meiden. "Aufgrund der aktuell dynamischen Lage setzen wir die Operation im weißrussischen Luftraum vorerst aus", teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Ein Flugzeug der Lufthansa war am Montag im belarussischen Minsk nach einem Sicherheitshinweis durchsucht worden.

Das Unternehmen teilte am Nachmittag mit, dass es für den Flug LH1487 nach Frankfurt (Main) während des Boardings einen Sicherheitshinweis an die lokalen Behörden gegeben habe. Diese hätten das Flugzeug erneut durchsucht und die Passagiere einem Sicherheitscheck unterzogen. Mit Verspätung sei der Flug dann gestartet.

Minsk bestätigt: Haben Protassewitsch festgenommen

20.15: Nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk haben die belarussischen Behörden die Festnahme des Bloggers Roman Protassewitsch bestätigt. Er sei in Untersuchungshaft genommen worden, teilte das Innenministerium am Montagabend im Nachrichtenkanal Telegram mit.

"Scheußliche Aktion" – Litauen verurteil Minsk-Landung scharf

19.35 Uhr: Litauens Präsident Gitanas Nauseda hat im Zusammenhang mit dem Vorfall von Minsk von Staatsterrorismus gesprochen und Maßnahmen gefordert. "Wir brauchen klare Aktionen, um das Verhalten dieses sehr gefährlichen Regimes zu ändern", sagte er vor Beginn eines ohnehin geplanten EU-Sondergipfels am Montag in Brüssel. "Es ist eine beispiellose und sehr abscheuliche Aktion", sagte Nauseda.

Er sagte, man könne belarussischen Airlines verbieten, den EU-Luftraum zu nutzen, den Luftraum über Belarus für die zivile Luftfahrt als unsicher einstufen oder Sanktionen verschärfen. Litauen selbst hat bereits ein Überflugverbot verhängt.

Die abgefangene Ryanair-Maschine auf dem Flughafen Minsk. Die EU berät am Montag über Konsequenzen für Belarus. Foto: Uncredited/ONLINER.BY/AP/dpa

Merkel fordert von Belarus sofortige Freilassung von Protasewitsch

18.36 Uhr: Nach der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugzeug in Belarus hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die sofortige Freilassung des verhafteten Oppositionellen Roman Protasewitsch gefordert. Das Gleiche gelte für seine ebenfalls festgenommene Freundin, sagte Merkel am Montag beim EU-Gipfel in Brüssel.

Sie bezeichnete die belarussische Angaben zur Erklärung der Zwangslandung als "vollkommen unglaubwürdig". Der Vorfall sei ein "beispielloses Vorgehen".

Großbritannien entzieht belarussischer Airline Betriebsgenehmigung

18.15 Uhr: Großbritannien hat die Betriebserlaubnis für die staatliche belarussische Fluglinie Belavia ausgesetzt. Das teilte Verkehrsminister Grant Shapps am Montag via Twitter mit. Er habe die Luftfahrtbehörde zudem angewiesen, Fluggesellschaften aufzufordern, den belarussischen Luftraum zu meiden. Damit solle die Sicherheit der Passagiere gewährleistet werden.

Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 24, 2021

Außenminister Dominic Raab sagte im Unterhaus in London, der belarussische Botschafter sei einbestellt worden. "Das Regime von (Machthaber Alexander) Lukaschenko muss für dieses rücksichtslose und gefährliche Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden."

EU erwägt Strafmaßnahmen gegen Belarus – Luftraumverbot im Gespräch

18.00 Uhr: Die Europäische Union erwägt nach dem Vorfall in Minsk verschiedene Strafmaßnahmen gegen Belarus. Darunter sind Sanktionen gegen die Verantwortlichen sowie ein Landeverbot für die belarussische Fluggesellschaft Belavia an allen EU-Flughäfen, wie es am Montag aus EU-Kreisen hieß.

Zudem könnten demnach alle Überflüge von EU-Airlines über Belarus ausgesetzt werden. Der ARD-Korrespondet Mrkus Preiß berichtete am Montagnachmittag: "Es wird darüber gesprochen, ob man den Luftraum über Belarus komplett für unsicher erklärt, dass also europäische Airlines darüber nicht mehr fliegen dürfen."

Mehrere Fluggesellschaften kündigten bereits an, den belarussischen Luftraum zu meiden. Am Vortag hatte EU-Ratschef Charles Michel eine Untersuchung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation gefordert. Lesen Sie dazu auch unseren Kommentar: EU muss härter gegen Lukaschenko vorgehen

Frau aus Russland am Flughafen von Minsk festgenommen

17.35 Uhr: Bei der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugs in Minsk ist auch eine russische Staatsbürgerin festgenommen worden. Es sei eine entsprechende Mitteilung der Behörden eingegangen, teilte die russische Botschaft in Minsk am Montag auf Facebook mit.

"Wir arbeiten in dieser Frage mit der belarussischen Seite zusammen." Man erwartet in naher Zukunft einen konsularischen Zugang zu der Frau. Gründe für die Festnahme wurden nicht genannt.

Nach Angaben des russischen Außenministers Sergej Lawrow war sie in Begleitung des festgenommenen Bloggers Roman Protassewitsch. Er sprach von einer "Bekannten" des Oppositionsaktivisten, der am Sonntag am Flughafen in Minsk in Haft kam. Mehrere Medien schrieben, dass es sich um die Freundin des Bloggers handeln soll.

EU-Ratschef hofft auf Entscheidung über neue Belarus-Sanktionen

17.00 Uhr: EU-Ratschef Charles Michel hofft auf eine Entscheidung über neue Sanktionen gegen Belarus beim EU-Gipfel. "Was gestern passiert ist, ist ein internationaler Skandal", sagte der Belgier am Montag vor Beginn eines zweitägigen EU-Sondergipfels in Brüssel. Die Leben europäischer Zivilisten seien in Gefahr gewesen. Dies sei eine Bedrohung für die internationale Sicherheit und die zivile Luftfahrt. Deshalb werde der EU-Gipfel über Sanktionen beraten. "Wir bereiten verschiedene Optionen vor, verschiedene mögliche Maßnahmen, und ich hoffe, dass wir darüber heute Abend Entscheidungen treffen können."

Charles Michel (r), Präsident des Europäischen Rates, begrüßt Andrej Plenkovic, Premierminister von Kroatien, vor einem Treffen am Rande des Sondergipfels der EU-Staats- und Regierungschefs. Foto: Olivier Matthys / Pool AP/dpa

Deutschland bestellt belarussischen Botschafter ein

16.15 Uhr: Wegen der erzwungenen Flugzeuglandung in Minsk hat Deutschland den belarussischen Botschafter für Montagabend ins Auswärtige Amt einbestellt. "Die bisherigen Erklärungen der belarussischen Regierung für die erzwungene Landung eines Ryanair-Flugzeuges in Minsk sind abwegig und nicht glaubwürdig. Wir brauchen Klarheit, was sich gestern wirklich an Bord und am Boden zugetragen hat", sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) laut Mitteilung. Und man brauche Klarheit über das Wohlergehen von Roman Protassewitsch und seiner Lebenspartnerin, "die sofort freikommen müssen".

EU bestellt belarussischen Botschafter ein

15.40 Uhr: Wegen der erzwungenen Flugzeuglandung in Minsk hat die Europäische Union den belarussischen EU-Botschafter zum Gespräch in Brüssel einbestellt. Botschafter Alexander Michnewitsch sei am Montag übermittelt worden, dass die EU-Institutionen und die EU-Staaten das Handeln der belarussischen Behörden scharf verurteilten, teilte der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) mit. Das Gespräch führte demnach EAD-Generalsekretär Stefano Sannino im Auftrag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell.

"Generalsekretär Sannino brachte die Position der EU zum Ausdruck, dass das empörende Handeln der belarussischen Behörden einen weiteren offensichtlichen Versuch darstellt, alle oppositionellen Stimmen in dem Land zum Schweigen zu bringen, und forderte die sofortige Freilassung von Herrn Protassewitsch", hieß es in der Mitteilung vom Montag. Der EU-Gipfel am Abend werde über Konsequenzen beraten, einschließlich möglicher Maßnahmen gegen die Verantwortlichen.

Boarding für Lufthansa-Maschine in Minsk unterbrochen

15.20 Uhr: Nach einem Sicherheitshinweis ist ein Flugzeug der Lufthansa am Montag in Minsk durchsucht worden. Das Unternehmen teilte auf AFP-Anfrage am Nachmittag mit, dass es für den Flug LH1487 nach Frankfurt (Main) während des Boardings einen Sicherheitshinweis an die lokalen Behörden gegeben habe. "Wir folgen den Anweisungen der lokalen Behörden, die das Flugzeug vor Abflug erneut durchsuchen und die Passagiere erneut einem Sicherheitscheck unterziehen", hieß es.

❗❗❗

All passengers were disembarked from the #Lufthansa plane, which is scheduled to fly from Minsk to Frankfurt, for a second inspection.

The flight to Frankfurt has disappeared from the schedule on the Belavia website and on the Flightradar service#Belarus via @Belsat_Eng — Voices from Belarus (@VoicesBelarus) May 24, 2021

Alle Koffer und die Fracht seien dazu ausgeladen worden. An Bord befanden sich laut Lufthansa 51 Passagiere inklusive fünf Mitglieder der Crew. Es kam zu Verzögerungen. "Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für die Passagiere, doch haben Sicherheit der Fluggäste, der Crew und des Flugzeugs bei Lufthansa immer höchste Priorität", erklärte das Unternehmen weiter.

Medienberichten zufolge war eine angebliche Bombendrohung der Grund für den Sicherheitscheck - das schreibt unter anderem t-online.de. Laut FlightRadar24 konnte das Flugzeug dann aber mit rund zwei Stunden Verspätung den Flughafen verlassen.

Deutsche Politik entsetzt über erzwungene Landung des Flugzeugs

15.00 Uhr: Die deutsche Politik reagiert mit Entsetzen auf die erzwungene Umleitung des Passagierflugzeugs und die Festnahme von Protassewitsch. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen (CDU), sprach in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) von einem "unfassbaren Fall von Staatsterrorismus", der "eindeutige Konsequenzen nach sich ziehen" müsse. Grüne, FDP und Linke forderten ebenfalls Konsequenzen, unter anderem Sanktionen gegen belarussische Staatsunternehmen sowie eine strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock teilte auf Twitter mit, die erzwungene Landung komme einer "staatlichen Entführung eines Passagierflugzeugs gleich". Es handle sich um eine "beispiellose Eskalation" und eine Gefährdung der europäischen zivilen Luftfahrt, die die EU nicht hinnehmen dürfe.

FDP-Chef Christian Lindner sagte unserer Redaktion, die "faktische Entführung eines Flugzeugs auf einem EU-internen Flug" sei ein "krimineller Akt". "Es ist Zeit für internationale Haftbefehle." Zudem sprach sich Lindner für Wirtschaftssanktionen gegen den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko aus. Appelle seien nicht genug, "deshalb muss seine Finanzierungsbasis getroffen werden."

Flugdaten zeigen Route der Ryanair-Maschine

14.28 Uhr: Das Portal Flightradar24 hat einen Screenshot der Route des Ryanair-Fluges auf Twitter veröffentlicht: Darauf ist zu sehen, dass die Maschine nicht mehr weit von Vilnius entfernt war, als sie den Kurs wechselte, um Minsk anzufliegen. Die belarussische Hauptstadt lag beim Abdrehen weiter entfernt als das eigentliche Ziel Vilnius.

Flight data related to today’s forced diversion to Minsk of Ryanair #FR4978. https://t.co/VXMo77yTmp pic.twitter.com/0Sf3lozB6u — Flightradar24 (@flightradar24) May 23, 2021

Zeugen: Protassewitsch ging bereits in Athen von Beschattung durch KGB aus

14.16 Uhr: Protassewitsch soll Augenzeugenberichten zufolge bereits am Flughafen in Athen vermutet haben, von einem KGB-Agenten observiert zu werden. Dies berichtet der "Guardian". Demnach soll der Blogger von Griechenland aus Nachrichten verschickt haben, dass er einen belarussischen Agenten im Wartebereich des Flughafens vermute. Der mutmaßliche Agent soll in der Boarding-Schlange hinter ihm gestanden und versucht haben, seine Dokumente zu fotografieren. Anschließend habe er dem Blogger "eine dumme Frage" auf Russisch gestellt.

Amnesty International fordert Freilassung von Protassewitsch

13.10 Uhr: Amnesty International hat den Vorwurf in Belarus scharf kritisiert und die sofortige Freilassung des Bloggers Roman Protassewitsch gefordert. "Es besteht kein Zweifel, dass die belarussischen Behörden eine falsche Bombenwarnung und einen MiG-Kampfjet eingesetzt haben, um ein Flugzeug, das von einem EU-Land in ein anderes fliegt, zur Landung zu zwingen, mit dem offensichtlichen alleinigen Ziel, einen im Exil lebenden kritischen Journalisten festzuhalten, den sie unbedingt zum Schweigen bringen wollten", sagte Marie Struthers, Osteuropa-Expertin der Menschenrechtsorganisation, einer Mitteilung vom Sonntagabend zufolge.

Der Fall klinge nach einer Hollywood-Idee, sei aber keine. "Die Realität dieses offensichtlichen Aktes der Luftpiraterie ist erschreckend", sagte Struthers. Die EU und "der Rest der Welt" müssten unverzüglich reagieren und Protassewitschs Freilassung fordern. Der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko gesuchte Blogger müsse umgehend in ein Land seiner Wahl ausreisen dürfen, forderte Struthers.

Augenzeuge schildert Notlandung und Verhaftung von Protassewitsch

13.00 Uhr: Dass die Zwischenlandung in Wirklichkeit ihm gilt, soll Protassewitsch schnell klar geworden sein - das erzählte am Montag ein Passagier des Ryanair-Flugs dem griechischen TV-Sender Mega. "Als ich hörte, dass das Flugzeug nach Weißrussland zurückkehrt, sah ich seine Reaktion. Er legte die Hände über den Kopf, als wüsste er, dass etwas Schlimmes passieren würde", berichtete der Grieche Nikos Petalis per Videoschalte aus Vilnius. Protassewitsch habe gleich verstanden, dass die Notlandung mit ihm zu tun hat.

Petalis habe in der Nähe des Bloggers gesessen, der einen verängstigten Eindruck gemacht habe. "Man hat ihn angesehen und gedacht, irgendetwas ist nicht in Ordnung mit ihm." Dann sei Protassewitsch ruhiger geworden. "Uns wurde nur gesagt, wir müssten in Minsk notlanden." Anschließend hätten die Passagiere ohne weitere Informationen eine Stunde im Flieger ausharren müssen. Er selbst habe gedacht, es handele sich womöglich um eine Art Notfall-Übung, sagte der griechische Fluggast.

"Später haben wir im Wartebereich des Flughafens gesessen. Sie haben uns nicht einmal auf die Toilette gelassen. Protassewitsch saß neben mir, als ob nichts geschehen sei. Nach einer Weile kamen Polizisten und nahmen ihn fest." Die Passagiere hätten einen Horrorfilm erlebt, bilanzierte Petalis.

Mehrere Airlines wollen belarussischen Luftraum meiden

12.45 Uhr: Wizz Air meidet nach der erzwungenen Landung eines Linienflugzeuges in Minsk den belarussischen Luftraum. Ein Sprecher der Airline teilte am Montag mit, dass ein Flug von der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Tallinn (Estland) umgeleitet wurde, so dass er nicht durch den belarussischen Luftraum musste. "Wir überwachen und bewerten kontinuierlich die Situation", sagte er der Agentur BNS. Zuvor hatte bereits die lettische Fluggesellschaft Air Baltic angekündigt, den belarussischen Luftraum bis auf weiteres zu umfliegen.

Auch die polnische Fluglinie Lot bereitet nach eigenen Angaben alternative Routen für Flüge vor, deren Route bislang durch den belarussischen Luftraum führen. Die Entscheidung solle zeitnah bekanntgegeben werden, sagte ein Sprecher. Am Montag standen Verbindungen nach Minsk und Moskau auf dem Flugplan.

Die Lufthansa will den Luftraum hingegen vorerst weiter verwenden: Vorerst gebe es keine Veränderung, sagte eine Lufthansa-Sprecherin am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Die Situation werde aber beobachtet.

Russland fordert internationale Untersuchung der Ryanair-Zwischenlandung

12.40 Uhr: Russland hat eine internationale Untersuchung der erzwungenen Flugzeug-Landung im Nachbarland Belarus gefordert. "Es gibt internationale Luftfahrtvorschriften, und es sind die internationalen Luftfahrtbehörden, die hier die Einhaltung oder Nichteinhaltung dieser internationalen Standards bewerten sollten", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Er könne da nichts vorwegnehmen.

Peskow mahnte zugleich eine "nüchterne Bewertung" des Vorfalls an. Die einen forderten Sanktionen, die anderen erklärten, es sei alles in Übereinstimmung mit den internationalen Regeln verlaufen. "Wir möchten uns nicht an diesem Rennen beteiligen, jemanden zu verurteilen oder etwas zu unterstützen", meinte Peskow. Russland ist engster Verbündeter von Belarus.

Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, schrieb bei Facebook, der Westen solle sich nicht so aufregen. 2013 sei auf Geheiß der USA auch in Österreich das Flugzeug des bolivianischen Präsidenten zur Landung gezwungen worden. Das Internet sei voll von Beispielen über gewaltsame Entführungen, erzwungene Landungen und illegale Festnahmen, "die sich die Hüter der Ordnung und Moral" im Westen geleistet hätten, meinte sie.

Ryanair-Chef vermutet KGB-Agenten an Bord des Flugzeugs

11.30 Uhr: Ryanair-Chef Michael O'Leary geht davon aus, dass sich an Bord der betroffenen Maschine auch Agenten des Geheimdienstes KGB befanden. "Es wirkt, dass es die Absicht der Behörden war, einen Journalisten und seine Reisebegleiterin (aus dem Flugzeug) zu entfernen", sagte der Chef der irischen Billigfluglinie am Montag dem irischen Radiosender Newstalk. "Wir vermuten, dass auch einige KGB-Agenten am Flughafen (in Minsk) abgeladen wurden." O'Leary sagte, es handle sich um einen "Fall von staatlich unterstützter Entführung, (...) staatlich unterstützter Piraterie".

Der Ryanair-Chef lobte den "phänomenalen Job" der Besatzung. Der Vorfall sei "sehr beängstigend" gewesen, für Personal und Passagiere, die stundenlang von Bewaffneten festgehalten worden seien. Der irische Außenminister Simon Coveney forderte die EU zu einer "sehr deutlichen Antwort" auf. Die Führung von Belarus besitze keine demokratische Legitimität und verhalte sich wie eine Diktatur, sagte Coveney dem Sender RTÉ.

Verhafteter Blogger: Vater in Sorge um Roman Protassewitsch

11.00 Uhr: Einen Tag nach der erzwungenen Landung des Ryanair-Flugzeugs in Belarus gibt es zum Verbleib des festgenommenen Oppositionsaktivisten und Bloggers Roman Protassewitsch keine offiziellen Angaben. Mehrere Passagiere des Ryanair-Flugs bestätigten Medien in Litauen nach ihrer Landung die Festnahme des 26-Jährigen.

Protassewitschs Vater Dmitri zeigte sich im Interview des belarussischen Radiosenders Radio Swoboda überzeugt, dass es sich um eine sorgfältige Operation "wahrscheinlich nicht nur von den Geheimdiensten von Belarus" handelte. Russland ist enger Verbündeter von Belarus. Sein Sohn war demnach auf der Rückreise von einem Griechenland-Urlaub in die litauische Hauptstadt Vilnius. Er selbst habe nicht gewusst, wann sein Sohn fliege.

Dmitri Protassewitsch sprach von einem "Terrorakt" des Machthabers Lukaschenko. "Die Operation hatte ein großes Ausmaß, um auf die gesamte internationale Gemeinschaft zu spucken und auf deren Meinung", sagte er. "Wir sind sehr besorgt um unseren Sohn. Leider wissen wir nicht, wo er ist und was mit ihm ist. Wir hoffen auf das Beste."

Zwischenlandung: Auch Freundin von Blogger Protassewitsch in Minsk festgenommen

10.46 Uhr: Nach der Zwischenlandung der Ryanair-Maschine in Minsk ist neben dem belarussischen Exil-Oppositionellen Roman Protassewitsch auch dessen Freundin festgenommen worden. Die Jurastudentin Sofia Sapega sei auf dem Weg nach Vilnius, wo sie ihre Masterarbeit verteidigen sollte, "unter haltlosen Vorwänden" festgenommen worden, erklärte die Europäische Humanistische Universität (EHU) am Montag. Sie forderte konsularische Unterstützung sowie die sofortige Freilassung der russischen Staatsbürgerin.

Die Sprecherin des litauischen Außenministers Gabrielius Landsbergis bestätigte die Festnahme von Protassewitschs Freundin.

Das Ryanair-Flugzeug mit der Registriernummer SP-RSM und mit dem Oppositionspolitiker Roman Protassewitsch an Bord. Foto: dpa

News von Sonntag, 23. Mai: Europa-Politiker Weber spricht von "Staatsterrorismus"

22.00 Uhr: Der Vorsitzende der Christdemokraten im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), forderte eine harte Reaktion der EU auf die erzwungene Landung der Ryanair-Maschine in Belarus. "Diktator Lukaschenko gefährdet mit seinem unakzeptablen Akt von Staatsterrorismus die zivile Luftfahrt in Europa", sagte Weber unserer Redaktion. "Es braucht eine unmissverständliche Antwort und entschlossenes Handeln der europäischen Staats- und Regierungschefs."

Die erzwungene Landung eines zivilen Passagierjets auf dem Weg zwischen zwei EU- und NATO-Staaten habe eine neue Dimension, so der Vorsitzende der EVP-Fraktion. Der Europäische Rat müsse "ein deutliches Zeichen setzen, dass dieses Vorgehen in Europa keinen Platz hat".

Die Nato hat die Situation bereits als "ernsten und gefährlichen Vorfall" bezeichnet. Dieser erfordere eine "internationale Untersuchung", erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Sonntag.

Oppositionelle in Belarus fordern Ryanair zur Klärung der erzwungenen Landung auf

21.49 Uhr: Oppositionelle sprachen am Sonntag von einem beispiellosen Eingriff in den internationalen Luftraum. Auch der oppositionelle Nachrichtenkanal Nexta (Gesprochen Nechta) bestätigte die Festnahme seines Mitbegründers und früheren Redakteurs, der an Bord der Maschine gewesen sei.

Lukaschenko habe unter Verstoß gegen alle Gesetze ein Flugzeug "gekapert", kritisierte der Kanal. Nexta forderte Ryanair auf, den Vorfall auzuklären. Eine Stellungnahme der Fluggesellschaft gab es zunächst nicht. Die Behörden in Belarus hatten Nexta als extremistisch eingestuft. Der Kanal hatte im vergangenen Jahr nach der umstrittenen Präsidentenwahl immer wieder zu Massenprotesten gegen Lukaschenko aufgerufen.

Lukaschenko selbst ließ wohl das Flugzeug landen

21.00 Uhr: Der Blogger Protassewitsch gehört zu den vielen international zur Fahndung ausgeschriebenen Oppositionellen, denen Lukaschenko selbst den Kampf angesagt hat. Der Geheimdienst KGB hatte den Journalisten auf eine Liste mit Menschen setzen lassen, denen die Beteiligung an terroristischen Handlungen vorgeworfen werde, wie das Portal tut.by bei Telegram berichtete.

Nach Angaben der Staatsagentur Belta hatte Lukaschenko nach einem Alarm über einen Sprengsatz an Bord der Maschine selbst das Kommando gegeben, das Flugzeug in Minsk landen zu lassen. Der frühere Kulturminister Pawel Latuschko, der in der EU als Oppositioneller im Exil lebt, sagte unter Berufung auf seine Kontakte, dass die Flugleitzentrale in Minsk den Piloten mit einem Abschuss der Maschine gedroht habe, wenn sie nicht landen.

Die in Litauen im Exil lebende Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja prangerte die Festnahme ihres Mitstreiters ebenfalls an. Die Regierung von Belarus habe die Landung der Maschine mit Protasewitsch an Bord "erzwungen", schrieb sie auf Twitter. Ihm drohe nun die Todesstrafe in seinem Heimatland.

Der Machthaber von Belarus, Alexander Lukaschenko. Foto: dpa

Deutschland und EU fordern Erklärung Freigabe des Flugzeugs

20.45 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die von Belarus erzwungene Landung eines Ryanair-Fluges in Minsk mit scharfen Worten verurteilt und die Freilassung von Roman Protasewitsch verlangt. "Dass ein Flug zwischen zwei EU-Staaten unter dem Vorwand einer Bombendrohung zur Zwischenlandung gezwungen wurde, ist ein gravierender Eingriff in den zivilen Luftverkehr in Europa", erklärte Maas am Sonntagabend in Berlin. Die Bundesregierung sei "sehr besorgt über Meldungen, dass auf diesem Weg der Journalist Roman Protasewitsch verhaftet wurde", fügte Maas hinzu.

Maas forderte "deutliche Konsequenzen" von Seiten der Europäischen Union. Die Bundesregierung stehe in engem Austausch mit den anderen EU-Staaten. Auch der am Montag beginnende EU-Gipfel müsse sich mit dem Vorfall befassen. "In jedem Fall muss Belarus die Sicherheit, Unversehrtheit und Freiheit aller Passagiere unverzüglich gewährleisten und Roman Protasewitsch freilassen", hieß es in der Erklärung.

Bekannte Lukaschenko-Gegner werden seit vergangenem November verfolgt

17.30 Uhr: Die belarussischen Behörden hatten den 26-jährigen Lukaschenko-Gegner Roman Protasewitsch im vergangenen November auf die Liste der "an terroristischen Aktivitäten beteiligten Personen" gesetzt. Über Nexta waren nach der von massiven Betrugsvorwürfen begleiteten Präsidentschaftswahl in Belarus im vergangenen August hunderttausende Demonstranten mobilisiert worden. Die monatelang andauernden Proteste hatten sich später abgeschwächt.

Die Sicherheitskräfte waren gewaltsam gegen die Demonstranten vorgegangen, mehrere Demonstranten wurden getötet, es gab Massenfestnahmen und Folter von Inhaftierten. Mehr als 400 Demonstranten wurden zu Haftstrafen verurteilt.

(fmg/pcl/dpa/afp)