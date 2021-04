Corona: Merkels Lockdown-Pläne nach dem geplatzten Gipfel

Dürfen Corona-Schnelltests einfach in den Hausmüll? Die Corona-Schnelltests für zuhause kommen mit jeder Menge Einzelteilen. Darf man die zum Wegwerfen trennen? Denn sie könnten ja potentiell infektiös sein.

Eigentlich waren Bund und Länder am Montag zu einem neuen Corona-Gipfel verabredet. Doch der Termin ist erst einmal ersatzlos geplatzt. Es war wohl absehbar, dass ein Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten im bisherigen Format keine neuen Ergebnisse bringt. Schon seit Tagen wird heftig gestritten, ob ein harter Lockdown kommen soll.

Stattdessen sollen jetzt andere Mittel und Wege gefunden werden, um bundesweit einheitliche Regeln gegen den aktuellen Flickenteppich aus unterschiedlichen Maßnahmen zu schaffen. Merkel plant, das Infektionsschutzgesetz zu ändern.

Statt Gipfel: Darauf verständigen sich Bund und Länder

„Bund und Länder haben sich heute darauf verständigt – in enger Absprache mit den Bundestagsfraktionen – das Infektionsschutzgesetz zu ergänzen, um nun bundeseinheitlich zu regeln, welche Beschränkungen zu ergreifen sind, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis über hundert liegt“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin.

Zu Details der geplanten Neuregelung wollte sich Demmer jedoch nicht äußern – etwa zu der Frage, ob die anvisierte einheitliche Notbremsen-Regelung eine verpflichtende Schließung der meisten Geschäfte bei einem Inzidenzwert von über hundert vorsieht. Über Einzelheiten werde die Bundesregierung „ganz bestimmt zeitnah informieren.“

Strategie gegen Corona: Was will Angela Merkel?

Merkel will einen „kurzen einheitlichen Lockdown“, wie Vize-Regierungssprecherin Demmer bereits am Mittwoch sagte. Unklar ist jedoch noch, wie dieser Lockdown genau aussehen würde.

Mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes strebt die Kanzlerin an, dass die Notbremse umgesetzt werden muss, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Schwelle von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschreitet. Dann würden alle Öffnungsschritte zurückgenommen. Bislang ist diese Notbremse unverbindlich, wird von mehreren Ländern nicht umgesetzt. Das will Merkel ändern.

„Die jetzt gefundene Lösung war notwendig, weil die Notbremse sehr unterschiedlich ausgelegt worden ist“, sagte Demmer am Freitag. Und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) betonte die Notwendigkeit einer einheitlichen Regelung für die Bürgerinnen und Bürger: Die anvisierte Bundes-Regelung zur Corona-Notbremse solle für die Bürgerinnen und Bürger mehr „Klarheit und Transparenz“ bringen, sagte der SPD-Politiker.

Was muss dafür passieren?

Eine entsprechende Gesetzesänderung müsste auf jeden Fall im Bundestag beschlossen werden. Strittig ist unter Juristen indes, ob auch die Zustimmung der Länder im Bundesrat erforderlich ist. Ein rechtswissenschaftliches Gutachten des Bundestags sieht allein den Bund in der Zuständigkeit. Der Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden, Hans Vorländer, hält dagegen eine Beteiligung der Länder für erforderlich, „denn es sind Länderbelange betroffen“.

Die geplante Gesetzesänderung soll in der kommenden Woche im Kabinett am Dienstag auf einer vorgezogenen Sitzung beschlossen werden, hieß es am Freitag von der Bundesregierung. Die Fraktionen im Bundestag würden einbezogen, die Regierung suche mit allen dort vertretenen Fraktionen das Gespräch.

Was bringt eine solche Änderung?

Hans Vorländer glaubt, dass eine solche Änderung in der Praxis wohl eher weniger bringt. Denn für den Vollzug von Gesetzen und Rechtsverordnungen des Bundes seien die Länder zuständig. „Insofern würde eine Gesetzesänderung faktisch nicht allzu viel ändern, auch wenn diese Erwartung bei den Bürgern jetzt geweckt wird“, sagt der Verfassungsrechtler.

Ohnehin käme eine solche Verordnung selbst bei einem vergleichsweise schnellen Gesetzgebungsverfahren nicht rechtzeitig, um in der aktuellen Infektionsentwicklung rasch etwas zu bewirken. Sein Fazit: „Die jüngsten Vorschläge klingen schärfer, als sie es in Wirklichkeit sind.“ Der Bund wolle vor allem Druck auf die Ministerpräsidenten ausüben, sich an die Beschlüsse zu halten.

