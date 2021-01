USA: Lisa Montgomery als erste Frau seit 67 Jahren auf Bundesebene hingerichtet

Normalerweise gibt es keine Hinrichtungen in der Übergangsphase von einem US-Präsidenten zum nächsten. Doch Donald Trump hält es anders. Das Thema sorgt für Emotionen. Was in den USA wichtig ist, berichtet Korrespondent Dirk Hautkapp.

Die US-Bundesjustiz hat erstmals seit 67 Jahren wieder ein Todesurteil einer Frau vollstreckt. Lisa Montgomery wurde laut offiziellen Angaben in der Nacht zu Mittwoch mittels Giftspritze in der Justizvollzugsanstalt Terre Haute im Bundesstaat Indiana hingerichtet. Ein Gericht des US-Bundesstaates hatte den Vollzug des Todesurteils am Montag zunächst ausgesetzt. Grund dafür waren Zweifel an Montgomery Geisteszustand.

Die 52-Jährige war mit einem beschädigten Gehirn geboren worden und hätte sich mental "weit von der Realität" befunden, erläuterte der zuständige Richter James Hanlon die Aussetzung. Eine Hinrichtung sei dadurch unmöglich, da Täter den Grund für ein Todesurteil begreifen können müssten. Allerdings hätten sowohl die Regierung als auch die Öffentlichkeit ein Interesse an der zeitgerechten Vollstreckung von Hinrichtungen. Am Dienstag kippte dann ein Berufungsgericht die Entscheidung Hanlons. Der Oberste Gerichtshof in Washington bestätigte dies.

Das letzte Mahl – Das essen zum Tode Verurteilte Das letzte Mahl – Das essen zum Tode Verurteilte Gebratene Garnelen, frittierte Hühnchenschenkel, Pommes und Erdbeeren: Diese Zutaten hat sich der 52-Jahre alte John Wayne Gacy aus Illinois als letzte Mahlzeit vor seinem Gang in die Todeszelle bestellt. Der Fotograf Henry Hargreaves hat diese und weitere letzte Mahlzeiten von Todeskandidaten in den USA nachgestellt und abgelichtet. Die Arbeit trägt den Titel "No Seconds". Foto: www.henryhargreaves.com / Henry Hargreaves

Das letzte Mahl – Das essen zum Tode Verurteilte Der mehrfach verurteilte Mörder Timothy McVeigh bestellte sich Pfefferminz-Eis mit Schokolade als Henkersmahlzeit. „Die Fotos sollen nicht darüber urteilen“, ob die Todesstrafe richtig oder falsch ist, sagt Künstler Hargreaves im Interview mit unserer Redaktion. Foto: www.henryhargreaves.com / Henry Hargreaves

Das letzte Mahl – Das essen zum Tode Verurteilte „Ich will Dinge in einer differenzierten Art und Weise darstellen, so dass sich jeder seine Meinung über die Todesstrafe bilden kann“, sagt Fotograf Hargreaves. Ted Bundys letztes Mahl – Steak, Eier, Toast mit Butter und Marmelade, ein Glas Saft und ein Glas Milch – inszenierte er zum Beispiel auf einer roten Tischdecke. Foto: www.henryhargreaves.com / Henry Hargreaves

Das letzte Mahl – Das essen zum Tode Verurteilte Victor Feguer bekam seine letzte Olive dagegen auf einem Teller mit Goldrand serviert. „Ich wollte jeden Teller unterschiedlich gestalten“, sagt Hargreaves. Foto: www.henryhargreaves.com / Henry Hargreaves

Das letzte Mahl – Das essen zum Tode Verurteilte „Es gibt keine Fotos von den letzten Mahlzeiten der Todeskandidaten“, sagt Hargreaves. „ Ich habe mich gefragt, ob die Mahlzeiten auf Porzellan- oder Plastikteller serviert werden.“ Das von Allen Lee Davis bestellte letzte Mahl bestehend aus Hummer, Bratkartoffeln, Garnelen, Muscheln, Knoblauchbrot, stellte sich der Künstler mit Silberbesteck vor. Foto: www.henryhargreaves.com / Henry Hargreaves



Das letzte Mahl – Das essen zum Tode Verurteilte Die Informationen über die Mahlzeiten hat Hargreaves aus dem Internet, wo jeder US-Bundesstaat Liste darüber führt, wie die Todeskandidaten ihren letzten Tag verbracht haben – und was sie zum letzten Mahl bestellt haben. Angel Nieves Diaz entschied sich so zum Beispiel gegen ein „Wunsch“-Essen – auch die normale Gefängnis-Kost lehnte er ab. Foto: www.henryhargreaves.com / Henry Hargreaves

Das letzte Mahl – Das essen zum Tode Verurteilte Für Ferdinando Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti hätte die Henkersmahlzeit dagegen nicht leichter sein können. Es gab Suppe, Fleisch, Toast und Tee. Foto: www.henryhargreaves.com / Henry Hargreaves

Das letzte Mahl – Das essen zum Tode Verurteilte Als Texas sich 2011 dazu entschied, dass sich Todeskandidaten ihr letztes Mahl nicht mehr aussuchen dürfen, kam Hargreaves auf die Idee für seine Fotostrecke, die er „No Seconds“ nannte. Das Menü der 41-Jährigen Teresa Lewis – die Hühnchen, Erbsen mit Butter, Apfelkuchen und eine Dose Dr. Pepper wählte – inszenierte er ziemlich bunt. Foto: www.henryhargreaves.com / Henry Hargreaves

Das letzte Mahl – Das essen zum Tode Verurteilte Der verurteilte Mörder Ronnie Threadgill bekam sein Menü (Hühnchen, Kartoffelpüree, Gemüse, Brot, Wasser, Tee) in Hargreaves Augen dagegen schlicht mit Plastikbesteck serviert. Foto: www.henryhargreaves.com / Henry Hargreaves

Das letzte Mahl – Das essen zum Tode Verurteilte Hargreaves findet es „ziemlich bizarr“, dass sich ein Land „das Recht herausnimmt, das Leben eines Bürgers zu beenden“, sagt Hargreaves. Ronnie Lee Gardner durfte zu seiner Henkersmahlzeit, bestehend aus Hummerschwanz, Steak, Apfelkuchen, Vanilleeis, eine „Herr der Ringe“-DvD anschauen. Dann wurde er hingerichtet. Foto: www.henryhargreaves.com / Henry Hargreaves



Das letzte Mahl – Das essen zum Tode Verurteilte Ricky Ray Rector bestellte sich Steak, Hühnchen, Kirschlimonade. In den USA, wo Hargreaves mittlerweile lebt, ist die Zahl der Hinrichtungen laut Amnesty International 2016 gesunken. „In den Staaten wird das Thema ziemlich unter den Tisch gekehrt“, sagt der Künstler, der die Todesstrafe ablehnt und mehr auf das Thema aufmerksam machen wollte. Foto: www.henryhargreaves.com / Henry Hargreaves

Das letzte Mahl – Das essen zum Tode Verurteilte Stephen Anderson wählte gegrilltes Käse-Sandwich, Mais, Radieschen und ein Stück Pfirsichkuchen. Als Hargreaves die Mahlzeiten inszenierte, stellte er sich Fragen wie „Weiß der Koch, dass er die allerletzte Mahlzeit eines Menschen kocht?“, „Gibt er sich dabei besonders Mühe?“, „Oder knallen sie den Leuten einfach was auf den Tisch, ohne dabei nachzudenken?“ Sie werden wohl unbeantwortet bleiben. Foto: www.henryhargreaves.com / Henry Hargreaves

Montgomery schnitt einer Hoschwangeren das Baby aus dem Bauch

Montgomery hatte 2004 die hochschwangere Bobbie Jo Stinnett erwürgt und der 23-Jährigen dann das Baby aus dem Bauch geschnitten. Einen Tag nach der Tat wurde sie in ihrem Haus in Skidmore im US-Bundesstaat Missouri rund 250 Kilometer vom Tatort entfernt festgenommen. Das geraubte Baby, das die grausige Tat überlebte, hatte sie bei sich. Vor ihrem Geständnis erzählte sie der Polizei und ihrem Mann, dass sie das Mädchen selbst zur Welt gebracht habe. Montgomery wurde im Jahr 2007 zum Tod verurteilt.

Ihre Anwälte hatten US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche in einem Gnadengesuch gebeten, die Todesstrafe in eine lebenslange Haftstrafe umzuwandeln. Sie führten an, dass Montgomery zu dem Zeitpunkt der Tat psychisch schwer krank gewesen sei. Trump hatte das Gnadengesuch jedoch ignoriert.

Trump besteht zum Ende seiner Amtszeit auf Todesurteile

Bereits im Dezember waren mit Alfred Bourgeois und Terre Haute zwei durch die Bundesjustiz verurteilte Straftäter hingerichtet worden. Die Vollstreckung von Todesurteilen durch die Bundesjustiz waren bis 2020 für 17 Jahre ausgesetzt worden. Das US-Justizministerium entschied jedoch im vergangenen Jahr in Montgomerys Fall sowie bei zwölf anderen zum Tode verurteilten Häftlingen in US-Bundesgefängnissen, dass die Hinrichtungen vollzogen werden sollten.

Das US-Präsidenten Todesurteile am Ende ihrer Amtszeit vollziehen lassen, ist ungewöhnlich. Über 100 Jahre galt das Gegenteil als politische Gepflogenheit. Während Donald Trump ein Fan der Todesstrafe ist, will sie der kommende US-Präsident Joe Biden abschaffen lassen. (afp/dpa/jas)

