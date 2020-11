Die Wissenschaft ist sich nicht ganz sicher, wie das, was Markus Wallrafen erlebt hat, zu erklären ist. Es gibt viele Möglichkeiten, wie es passiert sein kann. Der Berufsmusiker aus Schwalmtal in Nordrhein-Westfalen ist zwei Mal am Coronavirus erkrankt.

Nach dem ersten und vor dem zweiten Mal Corona wurde er sogar zwischendurch zwei Mal getestet und beide Testergebnisse waren negativ. So dass das Gesundheitsamt im Kreis Viersen, zu dem sein Heimatort Schwalmtal gehört, beim zweiten Mal von einer Neu-Ansteckung ausgeht.

Wallrafen taucht zwei Mal in der Statistik des RKI auf

Damit taucht er zwei Mal in der Statistik des Robert Koch-Institutes (RKI) auf, laut der sich seit Beginn der Pandemie mindestens 687.200 Menschen (Stand 10. November) in Deutschland mit den Coronavirus infiziert haben.

Deutlich mehr als eine halbe Million sind es also, seit in Bayern ein 33-jähriger Mitarbeiter der Firma Webasto am 27. Januar positiv getestet wurde. Er hatte sich wahrscheinlich bei einer Chinesin angesteckt, mit der er gemeinsam ein Seminar besuchte. Sie erfuhr erst bei ihrer Rückkehr nach China, dass sie Corona hat.

Der Musiker ist 59 Jahre alt und ohne Vorerkrankungen

Auf all die Fragen, die klären sollen, wie das alles in seinem Fall passiert ist, antwortet Markus Wallrafen am Telefon. Seine Stimme klingt freundlich und gut gelaunt. Fast, als ob bei ihm eine kleine Melodie mitläuft. Kein Zufall also, dass Wallrafen Berufsmusiker ist.

Er ist Stimmführer der zweiten Violinen des Orchesters der Neuen Philharmonie Westfalen. Hauptsächlich spielt er im Depot in Recklinghausen und im Opernhaus in Gelsenkirchen. Dort hat er auch eine kleine Wohnung, dann muss er nicht hin- und zurückfahren, wenn Spiel- oder Probentage sind. Markus Wallrafen ist 59 Jahre alt, er hat keine Vorerkrankungen.

Ihn erwischte es zweimal: Markus Wallrafen, Berufsmusiker aus Schwalmtal (Landreis Viersen) in Nordrhein-Westfalen. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Wallrafen war wandern in Südtirol – hat er sich dort angesteckt?

„Ich war mit meinem 89-jährigen Vater und meinem 24-jährigen Sohn im Juli zwei Wochen in Südtirol im Grödnertal wandern“, antwortet Wallrafen auf die Frage, wo er sich beim ersten Mal angesteckt haben könnte.

Da der Musiker ein Tagebuch führt, in welches er täglich einträgt, wie lang und was er geprobt hat, was er sonst getan hat, wo er mit wem war, kann Wallrafen meist genau Auskunft geben. Was für die Rekonstruktion seiner Erkrankungen so etwas wie ein Glücksfall ist.

Erste Symptome traten nach der Rückkehr aus dem Urlaub auf

Am 1. August, bei seiner Rückkehr aus dem Urlaub, habe er schon ein bisschen Halsschmerzen gehabt. „Und Unwohlsein. Aber ich dachte, das liegt an der Reise.“ Am 5. August war eigentlich eine OP geplant, Wallrafen wollte sich an der Leiste und am Nabel operieren lassen.

Routinemäßig wird dafür vorher ein Corona-Test gemacht, der war am 3. August. „Als ich am 4. August den Anruf aus der Klinik erhielt, dass die OP ausfällt, weil der Corona-Test positiv ist, war ich total überrascht und geschockt.“

Das Tagebuch gibt präzise Auskunft über alle Kontakte

Das Gesundheitsamt in Viersen sei begeistert von den genauen Angaben des Schwalmtalers gewesen. Dank des Tagebuchs. Im Urlaub in Südtirol habe kein Kontakt länger als 30 Minuten gedauert, auch fand jedes Essen draußen statt. „Wir haben schon wegen meines Vaters sehr genau aufgepasst, weil wir nicht wollten, dass er Corona bekommt.“ Wo er sich angesteckt hatte, kann man letztlich nicht sicher sagen.

Als am Dienstag, dem 4. August, das Ergebnis feststand, klingelte gleich das Ordnungsamt bei ihm an der Tür, um ihm mitzuteilen, dass er bis zum 13. August in Quarantäne bleiben müsse.

Wallrafen hatte beim ersten Mal nur grippeähnliche Symptome

Weil er sich davor am Samstag noch mit zwei Nachbarn und am Sonntag noch zum Essen mit seinen drei weiteren Kindern getroffen habe, hätten auch die in Quarantäne gemusst. Versorgt wurde er in der Zeit durch seine Schwalmtaler Nachbarn.

Der Verlauf sei leicht gewesen. „Ich hatte grippeähnliche Symptome, mehr nicht.“ Nach drei Tagen sei es ihm schon wieder gut gegangen. „Ohne Quarantäne wäre ich sicher wieder rausgegangen, joggen und Fußballspielen.“ Wallrafen spielt in der Herrenmannschaft des SC Waldniel. Lesen Sie mehr: Deutschland am Corona-Limit – kommt die Quarantäne im Hotel?

Eine „gewisse Luftknappheit“ – vier Wochen lang

Was sich aber hielt, war eine „gewisse Luftknappheit“. Er konnte nicht frei durchatmen. „Das hatte ich vier Wochen. Nach gut zwei Wochen bin ich dann wieder Joggen gegangen.“

Das wäre es eigentlich für den Musiker gewesen. Er hatte als erster in seinem Orchester Corona. Er dachte, er sei damit durch. Weil eine Zweitansteckung selten ist und der Körper eigentlich Antikörper gegen das Virus entwickelt haben sollte.

Zwei Mal wurde Wallrafen danach getestet – stets negativ

Konzerte und Auftritte habe er nicht verpasst, weil er in der spielfreien Zeit krank geworden war. Die OP wurde um drei Wochen verschoben und weil er dafür coronafrei sein musste, wurde er am 17. August und am 24. August noch einmal getestet. Jedes Mal war er negativ. Die OP fand am 26. August statt, alles lief gut.

Anfang September fing der Spielbetrieb wieder an. Die Arbeit im Orchester wurde unter strengen Hygiene-Regeln wieder aufgenommen, mit kostenlosen Corona-Tests für alle Mitarbeiter, mit Auftritten in kleiner Besetzung, mit Abstand. „Das hat gut funktioniert“, betont Wallrafen. Die Kollegen sprachen ihm gut zu und waren erleichtert, dass er das Virus so gut verkraftet hatte.

Die zweite Ansteckung geschah wohl auf einer Geburtstagsfeier

„Und dann fahre ich am 6. Oktober, am Dienstag, auf den Rotweinwanderweg in Bad-Neuenahr. Zwei Tage wollte ich da sein.“ Sie wollten den 70. Geburtstag seines Cousins feiern, der auch dabei war. Dann bekam der Cousin einen Anruf, dessen Chef habe Corona.

„Wir wollten gerade feiern, waren wieder beim Italiener, seine Söhne waren auch extra vorbeigekommen.“ Bereits beim Abendessen bekommt der Cousin leichten Husten. Als er am nächsten Tag einen Schnelltest macht, ist dieser positiv. Das war der Donnerstag.

Das Gesundheitsamt erklärt, er müsse nicht getestet werden

Am Freitag ruft Markus Wallrafen wieder das Gesundheitsamt Viersen an. Dort antwortete man ihm zuerst, er müsse in Quarantäne, auch ohne Test, weil er eine sogenannte Kontaktperson 1 sei. „Als ich dann sagte, dass ich schon Corona hatte und jetzt auch keine Symptome habe, antworteten die vom Gesundheitsamt, dass ich dann raus dürfe und es daher keinen Grund für einen Test gebe.“

Und wie es dann manchmal so ist, am Freitagabend geht Wallrafen noch mit sechs Freunden Biertrinken. Er klärte alle darüber auf, was das Gesundheitsamt gesagt hatte. Die Freunde wollten, dass er mitkommt. Es war eine besondere Sache, ein Bierbraukurs, so etwas machen sie einmal im Jahr.

Die Symptome sind stark: „Das zweite Mal war viel heftiger“

Dann ging alles schnell. Zwei Tage später am Sonntag, 11. Oktober, hat er starke Grippesymptome, Husten, Schlappheit, alles tut weh. „Das zweite Mal war viel heftiger als das erste Mal Corona“, erinnert sich Wallrafen. „Ich war so schlapp, dass ich gerade mal aufs Sofa kam.“

Am Montag fuhr er zum Hausarzt, dort wird er getestet. Am zweiten und dritten Tag wird es plötzlich besser. Am vierten Tag ist der Geschmacks- und Geruchssinn weg. „Das fühlte sich ganz schlimm an. Ich habe die Kaffeemühle zwei Mal gedrückt und es hat immer noch nicht nach Kaffee gerochen.“ Lesen Sie dazu: Corona, Grippe oder Erkältung? Symptome richtig deuten

Wallrafen verordnet sich selbst Quarantäne – bevor das Ergebnis kommt

Das positive Ergebnis kam erst am 16. Oktober nach vier Tagen. Zum Glück hat Wallrafen sich selbst die Quarantäne verordnet. „Ich hatte zum zweiten Mal Corona und ich ahnte es schon.“

Laut Robert-Koch-Institut gibt es noch nicht viel, was man über zweite Infektionen weiß: „Nach derzeitigem Wissenstand scheint es sich bei Reinfektionen um seltene Ereignisse zu handeln. Beim Menschen sind bisher nur sehr wenige Fälle von Re-Infektionen bekannt, bei denen Veränderungen im viralen Genom festgestellt wurden“, antwortet eine Sprecherin des RKI auf Nachfrage.

Weltweit gibt es nur wenige gut dokumentierte Fälle einer Zweitinfektion

Heißt, wenn die erste Erkrankung sich anders auswirkt als die zweite, geht man davon aus, dass sich der Mensch mit dem Virus erneut angesteckt hat. Weltweit gebe es nur wenige ausreichend gut beschriebene Fälle. Sind die Krankheitsverläufe ähnlich geht die Wissenschaft davon aus, dass der Patient einfach sehr lange die Viren im Körper hat.

Zwei der sechs Freunde vom Bierbrau-Abend sind auch positiv gewesen. Genau die, die links und rechts von ihm gesessen haben. „Das zeigt, wie wichtig die Abstandsregel ist.“ Einer hatte eine Woche Fieber, das war ein mittelschwerer Verlauf, der andere erlebte Corona wie eine „dicke Grippe“.

Der Geschmackssinn ist zurück, der Geruchssinn noch nicht vollständig

Seit einer Woche kann der Musiker wieder schmecken, das Riechen ist noch schwächer als früher. Er fühlt sich noch schlapp und hat immer noch die Probleme mit dem tiefen Durchatmen. Seine Kollegen sagen, dass sich sein Gesamtbild verändert habe.

Der Violinist hat drei, vier Kilogramm abgenommen. „Ich bin blass und sehe nicht fit aus.“ Markus Wallrafen sagt von sich, dass er nie ein ängstlicher Mensch gewesen sei, aber ihn treibe die Sorge um, dass er vielleicht Spätfolgen haben könnte.

Eine Mahnung an alle Corona-Leugner: „Schwachsinn und gefährlich“

Zuletzt hat das Orchester Stücke von Aaron Copland, Richard Strauss und Ralph Vaughan Williams geprobt. Die für den November geplanten Konzerte sind wegen des Lockdowns abgesagt worden. Eine Sache möchte er noch sagen, zu allen Corona-Leugner: „Corona zu leugnen oder keine Maske aufzusetzen, das ist Schwachsinn und gefährlich.“

Den derzeitigen Lockdown lehne er aber trotzdem ab, weil er die gesamte Kulturbranche sehr hart treffe, vor allem die freien Künstler. Wallrafen ist zum Glück fest angestellt. Sein Orchester habe sich wirklich an alle Hygieneregeln gehalten und die große Halle, die sonst 1000 Menschen fasst, sei nur mit 300, 400 Plätzen besetzt worden.

Seine Fitness habe ihm geholfen, sagt Wallrafens Arzt

Sein Arzt sagt, dass er wahrscheinlich beide Ansteckungen gut überstanden habe, weil er fit gewesen sei. In zwei Monaten will sich Markus Wallrafen noch einmal von Grund auf untersuchen lassen.

Gerade war er im Wald spazieren. Sport geht noch nicht wieder. Aber die Orchesterproben seien für ihn auch im Moment anstrengend genug. Er will alles in Maßen tun und ab zu mal ein Glas Wein trinken.