CDU-Parteitag im Januar: Kandidaten für Vorsitz einigen sich

Nach der Auseinandersetzung um die Verschiebung des CDU-Parteitags wegen der Corona-Pandemie haben sich die drei Bewerber für den CDU-Vorsitz auf einen Kompromiss verständigt. Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen hätten sich „nach intensiver Beratung verständigt, den Bundesvorstand der CDU zu bitten, Mitte Januar 2021 einen Parteitag durchzuführen“, erklärte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Samstagabend.

„Diese Einigung ist ein starkes Signal für den Zusammenhalt in unserer Partei“, schrieb Ziemiak in einem Tweet. Er habe darüber am Abend mit allen drei Kandidaten und Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer gesprochen.

Merz, Laschet und Röttgen einigten sich nach mehreren Schaltkonferenzen

Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur waren mehrere Telefonkonferenzen am Freitag und Samstag nötig, um das Problem zu lösen. Mit ihrer Einigung haben Merz, Laschet und Röttgen der Partei vorerst eine weitere Zerreißprobe im Machtkampf um die Nachfolge von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer erspart. Zuletzt hatten zahlreiche CDU-Politiker auf einen neuen Kompromiss gedrängt. Lesen Sie dazu: Ralph Brinkhaus über Corona, den Lockdown und den CDU-Parteitag

Nach der Verschiebung des für den 4. Dezember geplanten Präsenzparteitags wegen der drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen ins neue Jahr hatte Friedrich Merz auf eine Lösung der Vorsitzfrage noch in diesem Jahr gepocht. Er warf er Teilen des „Parteiestablishments“ vor, ihn mit der Absage des Parteitages verhindern zu wollen.

CDU-Parteitag im Januar: Merz „begrüßt Einigung sehr“

Der Zeitung „Die Welt“ sagte er, er habe „ganz klare, eindeutige Hinweise darauf, dass Armin Laschet die Devise ausgegeben hat: Er brauche mehr Zeit, um seine Performance zu verbessern.“ CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wies die Aussagen von Merz deutlich zurück und warnte vor Verschwörungstheorien.

Mehr dazu: CDU-Parteitag verschoben: Friedrich Merz wittert Komplott

Merz erklärte nun auf Twitter, er begrüße die neue Einigung „sehr“: „Es ist ein guter Kompromiss, auf den wir uns heute verständigt haben.“ Laschet schrieb, die CDU brauche „Klarheit für das nächste Jahr“. „Dem dient unser gemeinsamer Vorschlag“, fügte er hinzu.

CDU strebt weiter Präsenzparteitag an – digitale Wahl nur im Notfall

Der dritte Kandidat, Norbert Röttgen, erklärte auf Twitter, es freue ihn sehr, „dass wir gemeinsam zu einer guten Lösung für den Bundesparteitag gekommen sind“. Die Partei müsse die Führungsfrage zügig klären, damit man sich auf die künftigen Wahlkämpfe konzentrieren könne. Auch interessant: Kommentar: Das CDU Trauerspiel – Die Partei braucht nun eine starke Führung

Der CDU-Bundesvorstand hatte am vergangenen Montag vorerst beschlossen, den für Anfang Dezember geplanten Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden wegen der Corona-Pandemie abzusagen. Nach Angaben von Generalsekretär Ziemiak bevorzugen alle drei Bewerber weiterhin die Option eines zentralen Präsenzparteitags. Wenn dies oder auch ein dezentral organisierter Präsenzparteitag nicht möglich sein sollten, plädiert man für einen Online-Parteitag mit einer digitalen Wahl des Bundesvorstands. (dpa/afp/fmg)

