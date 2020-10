Der Countdown läuft: Nur noch wenige Tage bis zur US-Wahl. Nach 2012 und 2016 ist der Urnengang am 3. November die dritte große politische Weichenstellung, die unser US-Korrespondent Dirk Hautkapp in den USA beobachtet. Donald Trump oder Joe Biden: Wer wird 46. Präsident der Vereinigten Staaten?

US-Korrespondent Hautkapp ist 56 Jahre alt, verheiratet und lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Washington. Seit neun Jahren berichtet er für die Zeitungen der Funke-Mediengruppe über die Geschehnisse in den Vereinigten Staaten.

Was zeigen die Umfragen? Was wird in dieser Woche wichtig? Worüber reden die Amerikaner gerade am meisten? Wo steht Donald Trump, wo steht Joe Biden im Rennen um das Weiße Haus? Die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen – kommentiert von Dirk Hautkapp.

US-Wahl 2020 - Alles zum Duell Trump vs. Biden