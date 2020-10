Angela Merkel: Wann ist die Pressekonferenz der Kanzlerin heute?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät am Mittwochnachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder über neue Corona-Maßnahmen. Die hohen Infektionszahlen sorgen für Alarmstimmung, Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sagte der „Bild“-Zeitung, eine „historische Debatte“ stehe bevor. Um 14 Uhr starten die Gespräche zwischen Bund und Ländern.

Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten kommen für das Treffen erstmals seit Mitte Juni wieder in Berlin zusammen und tagen nicht in einer Videokonferenz. Kurz vor den Beratungen wird weiter heftig über die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus gestritten. Im Mittelpunkt der Streitigkeiten stehen die Beherbergungsverbote für Reisende innerhalb Deutschlands. Lesen Sie hier: Das sind alle Corona-Risikogebiete in Deutschland.

Merkel live: Pressekonferenz zu Corona-Maßnahmen

Merkel hatte wiederholt deutlich gemacht, ein erneuter Shutdown müsse unbedingt verhindert werden. Die Vereinbarung einheitlicher Standards für den Umgang mit Hotspots steht auch im Mittelpunkt der Konferenz am Mittwoch. Aus Sicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder steht ganz Deutschland vor vier entscheidenden Wochen. Es müsse „einen Ruck geben zu mehr Einheitlichkeit“, sagte der CSU-Chef am Dienstagabend im ZDF-„heute journal“.

Aktuell ist die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin für den Nachmittag angesetzt. Das kann sich aber noch ändern: Die letzten Treffen und Gespräche der Länderchefs und -chefinnen mit Merkel in den vergangenen Monaten dauerten häufig länger als geplant. Oft herrschte Uneinigkeit zwischen den Länderchefs. Die Pressekonferenz wird live übertragen. (dpa/bml)