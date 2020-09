Polizei und Rassismus: Seehofer will lieber die ganze Gesellschaft studieren

Im Streit um eine Studie zu Rassismus in der Polizei hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Sicherheitskräfte gegen Vorwürfe in Schutz genommen. "Wir haben kein strukturelles Problem" mit Rassismus in der Polizei, sagte Seehofer vor der EU-Innenministerkonferenz in Brüssel.