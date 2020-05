Autoindustrie: EU könnte Milliarden für „grüne“ Kaufprämie zahlen

Vor dem Kanzleramt in Berlin haben Greenpeace-Aktivisten gegen mögliche Staatshilfen für Autokonzerne demonstriert. Die Autobauer hatten im Vorfeld des Telefon-Gipfels mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für solche Hilfen geworben.

Brüssel. Die Autoindustrie macht Druck auf die EU-Kommission. Brüssel plant ein Konjunkturprogramm in Milliardenhöhe – zu „grünen“ Bedingungen.

Seit Wochen ringt die Bundesregierung um neue Kaufprämien für Pkw, die die Autoindustrie in der Corona-Krise wieder in Schwung bringen könnten. Jetzt zeichnet sich überraschend Unterstützung von der EU ab. Die EU-Kommission arbeitet nach Informationen unserer Redaktion an einem „grünen“ Wiederaufbauplan, der ein europaweites Kaufförderprogramm für „saubere Autos“ vorsieht.