Söder, Laschet und Co. gefährden mit ihrer Eitelkeit den Kampf gegen das Coronavirus

Endlich. Es wird Lockerungen geben. Für die Wirtschaft, die Schulen, die Kitas, den Breitensport. Das Land atmet auf. Gut so. Hoffentlich bleibt es bei dieser entspannten Infektionslage. Das gemeinsame Vorangehen, so wie es sich das Kanzleramt für diesen Mittwoch ausgemalt hatte, war spätestens mit der Präsentation des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) am Tag vor dem Treffen in Berlin hinfällig.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder