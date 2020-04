Corona in Deutschland: Ende der Kontaktsperren nicht absehbar

Tag eins der Lockerungen in Deutschland: An vielen Orten öffnen Buchläden und Boutiquen wieder, einige Zoos machen wieder auf, die ersten Schüler kehren zurück in die Schulen. In anderthalb Wochen, am 30. April, wollen die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder dann entscheiden, wie es...